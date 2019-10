Halle in Ballsaal verwandelt

„In Neckarhausen weiß man nie so recht, wer kommt, aber mit rund 100 Ball-Besuchern sind wir sehr zufrieden“, bilanzierte der Vorsitzende des Turnvereins Neckarhausen (TVN), Hans Nicht. Zugleich betonte er: „Wir wollen an der Tradition des Turnerballs auch künftig festhalten.“ In der festlich herausgeputzten TV Turnhalle wurde aber nicht nur Tango, Walzer und Foxtrott getanzt. Der Turnerball bot vielmehr auch den würdigen Rahmen für Ehrungen von langjährigen und verdienten Mitgliedern. Nicht führte durch das Programm.

Das Deko-Team bestehend aus Tanja Schmitt, Elisabeth Noglik, Sabine Zimmer, Hans Thoma und einigen Jedermännern hatte die Halle in einen Ballsaal verwandelt. Sogar ein großformatiges Bild vom Neckarhäuser Schloss zierte die Glasfront. „Wir wollten damit die Verglasung ein wenig verschönern“, verriet der TV-Chef. Nach und nach soll die TV-Halle bekanntlich saniert werden, als erster großer Schritt wurde die neue Heizungsanlage fertiggestellt. „Als nächstes soll die Sanierung des Dusch- und Umkleideraumes der Damen in Angriff genommen werden“, ließ der Vorsitzende wissen. Aufgrund der komplizierten Zuschuss-Verfahren zögen sich die fortlaufenden Renovierungsmaßnahmen in die Länge, schließlich müsse das Ganze auch finanziert werden, betonte Nicht.

Keine Kosten verursachte der Auftritt der Gruppe „FunGym“ des TV Edingen. „Gerne sind wir der Einladung von Hans gefolgt, um uns anlässlich unseres 40-jährigen Bestehens zu präsentieren“, stellte FunGym-Leiterin Annette Baudy fest. Sie schilderte den Werdegang der Gruppe. „Der Name FunGym steht für funktionelle Gymnastik, aber natürlich haben wir bei der Ausübung unseres Sports auch jede Menge Fun, also Spaß“, verriet Baudy. Davon konnten sich auch die Ballbesucher überzeugen, als die Damen ihre flotte Vorführung absolvierten. Buchstäblich von der springlebendigen Seite zeigten sich die Rope Twisters vom LSV Ladenburg. Dass Seilspringen in Form von Rope-Skipping kein alter Hut, sondern eine moderne Trendsportart ist, bewiesen die jungen Damen.

„Mixed-Team-3“ wird Meister

Nicht ganz so sprunghaft, aber mit ebenso viel Elan bewegten sich auch die Ballgäste übers Parkett. Die Band „Celebration“ sorgte für den nötigen Schwung. „Wir gehen mal in die Neuzeit, jetzt ist Roland Kaiser angesagt“, kündigte Bandleader Franz Wiedmann einen „schönen Disco-Fox“ an.

Gut unterwegs war in der vergangenen Saison auch das „Mixed-Team-3“ der Volleyball-Spielgemeinschaft (VSG) Rhein-Neckar mit Edingen, Neckarhausen und Friedrichsfeld. Das Team wurde Meister in der Bezirksliga Nord. Eine Abordnung der Spielerinnen und Spieler wurde an diesem Abend für ihre Leistung geehrt.

Als weiterer Höhepunkt folgte die Ehrung langjähriger und verdienter Mitglieder. „Sie sind die Stützen unseres Vereins und verdienen es deshalb geehrt zu werden.“ Mit diesen Worten baten die Vereinsvorstände Hans Nicht und Horst Gropp die zu Ehrenden nach vorne auf die Bühne, wo sie mit Urkunden und Präsenten ausgezeichnet wurden. fer

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.10.2019