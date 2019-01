Handballer wird zum „Ehrenschützen“

Bei der Jahreshauptversammlung der Schützengesellschaft Tell Edingen im Schützenhaus standen neben dem Rück- und Ausblick, Neuwahlen sowie eine hochkarätige Ehrung auf der Agenda. Alt-Bürgermeister und Ehrenbürger Werner Herold wurde zum Ehrenmitglied ernannt.

Oberschützenmeister Stefan Wetzel begrüßte 22 Mitglieder zur Hauptversammlung. Zunächst gab es die Berichte aus den einzelnen Abteilungen. In Vertretung der Sprecherin der Vergnügungskommission, Andreia Pinto, erwähnte Schriftführerin Tanja Kraus unter anderem den Schützenball als großes Event, den guten Verlauf der Ortsmeisterschaften sowie die Edinger Kerwe, an der sich die Schützen nach einer aufgrund von Helfermangel bedingten Pause wieder mit Erfolg beteiligt hatten. Seitens der Damenleitung berichtete Silvia Knopf-Dieckmann über die Aktivitäten der Abteilung sowie über ihre erfolgreiche Teilnahme an den Landes- und Deutschen Meisterschaften.

Der scheidende erste Schießleiter Bernd Fischer hatte wie gewohnt eine Schießchronik verfasst, die das Sportjahr 2018 noch einmal Revue passieren lässt. Darin enthalten sind die sportlichen Erfolge der Tell-Schützen auf Kreis-, Landes- und Bundesebene. Jugendleiterin Sabine Böttcher gab einen Einblick in die Jugendabteilung.

Derzeit beteiligen sich vier Jugendliche regelmäßig am Training. Anna Bauer konnte sich für die Deutschen Meisterschaften qualifizieren und wurde zum zweiten Mal Kreis-Jugendkönigin. Schatzmeister Matthias Falter informierte über ein kleines Kassenplus, die Teilnahme der Tell-Schützen an Veranstaltungen wie der Kerwe wirke sich positiv auf den Kassenstand aus.

Sportliche Erfolge

Oberschützenmeister Stefan Wetzel sprach in seinem Jahresrückblick von sportlichen Erfolgen, auf die der Verein stolz sein könne. Positiv bewertete er auch die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen, insbesondere mit den Kälble-Karnevalisten. Ein Dankeschön ging ferner an Pino Bromirakis, der freitags zu den Trainingszeiten die Schützenfamilie bekocht. „Ich tue dass, um die Gemeinschaft zu fördern, essen verbindet“, verriet der ehrenamtlich agierende Hobbykoch.

„Ihr habt die Sache gut gemacht“, leitete Reinhold Ding die Entlastung ein. Das durch die Vereine geförderte gesellschaftliche Leben in der Gemeinde würdigte auch Alt-Bürgermeister und Ehrenbürger Werner Herold. Er war zuvor für 50 Jahre Treue zum Verein mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet worden. „Ich war zwar kein aktiver Schütze, sondern Handballer, aber familiär bin ich gewissermaßen vorbelastet“, scherzte Herold.

Einzug ins „Russenhäusel“

Sein Schwiegervater Wilhelm und dessen Vater Friedrich seien eng mit der Schützengesellschaft verbunden gewesen. In seiner Zeit als Bürgermeister sei er mit dem zum Vereinsdomizil gewordenen „Russenhäusel“ befasst gewesen. Er habe die Schützen damals in ihrem Vorhaben bestärkt und freue sich im Nachhinein über den Erhalt und guten Zustand des Gebäudes, betonte der Altbürgermeister. Bei den anstehenden Neuwahlen konnten alle Ämter einstimmig besetzt werden. fer

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.01.2019