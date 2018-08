Handel will Kaufkraft mit Taler binden

Anzeige

Die BdS-Taler in Edingen-Neckarhausen sind wieder da. Der Bund der Selbstständigen (BdS) hat die alte Währung jetzt wie angekündigt wiederbelebt. „Eine Aktion um Kaufkraft in Edingen-Neckarhausen zu binden“, wie Sabine Herrwerth und Stefan Bordne vom Leitungsteam betonen.

Das Prinzip ist simpel: Ein BdS-Taler hat einen Wert von fünf Euro und kann bei den teilnehmenden Gewerbetreibenden zum gleichen Wert gegen Waren oder Dienstleistungen eingetauscht werden. Äußerlich erinnert die Münze an das gute alte Fünf-Mark-Stück, der Nennwert ist mit fünf Euro fast doppelt so hoch. Einzeln oder in beliebiger Anzahl kombiniert, sind die Taler beispielsweise als Geschenk für verschiedenste Anlässe geeignet. „Ich habe noch einen von meiner Konfirmation“, erinnert sich Carola Koch, im Rathaus Leiterin der Stabsstelle beim Bürgermeister und damit auch für die Wirtschaftsförderung zuständig.Die BdS-Taler können bei der Firma Elektro Bordne in der Rathausstraße 17 in Edingen und bei Thomas Luft von der Post-Apotheke in der Theresienstraße 2 in Neckarhausen erworben werden. Bereits 2001 wurden die ersten Silberlinge geprägt und in Umlauf gebracht. Auch die Gemeinde nutzt sie, beispielsweise als Geschenk oder als Prämie bei Wettbewerben.

Bei folgenden Gewerbetreibenden in Edingen-Neckarhausen können die BdS-Taler eingelöst werden: