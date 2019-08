Hardrocker schlägt auch leise Töne an

Kindergemälde an der Küchenwand, ein Klavier im Wohnzimmer, ein Verstärker auf dem alten, liebevoll aufbereiteten Holzdielenboden: Schon der erste Blick zeigt, dass hier eine kreative und musikalische Familie zuhause ist. Andreas Daners lebt hier in der Friedrich-Ebert-Straße in Neckarhausen zusammen mit seiner Frau Jacqueline und den Söhnen Erik (8) und Philip (3). Auch Kätzchen Buffy gehört dazu.

Der neue SPD-Gemeinderat, in Essen geboren, hat das Haus 2012 gekauft. „Das war Jung kauft Alt“, sagt er unter Hinweis auf jenes Konzept, das im ostwestfälischen Hiddenhausen forciert wird, und das die Unabhängige Bürgerliste (UBL) gerne auf Edingen-Neckarhausen übertragen würde. Als freier Architekt weiß Daners, worauf er sich mit dem Kauf eingelassen hat. „Wir haben viel in Eigenhilfe gemacht und sanieren immer noch“, gesteht er. Das Tempo bestimmen dabei die finanziellen Mittel und die zeitlichen Kapazitäten.

„Der Bergbau verbindet uns“, scherzt Daners und verweist darauf, dass seine Frau aus dem Erzgebirge stammt und er in Essen geboren wurde. Tatsächlich aber lernten sich die beiden bei der Bauzeichnerlehre kennen – und lieben. Ihr neues altes Haus in Neckarhausen wurde vermutlich Anfang der 1930er Jahre gebaut. „Genau wissen wir das nicht“, sagt Daners und holt ein altes Foto von der nahegelegenen Lutherkirche herbei. Es zeigt das gerade fertiggestellte Gotteshaus bei dessen Weihe im Jahr 1934 und im Hintergrund eben jenes Gebäude, das sie heute mit einer weiteren Familie bewohnen. „Die Hebelstraße führte damals mitten durch den heutigen Garten“, verrät er eine weitere Erkenntnis.

Im Garten grünt es, schattige Plätzchen bieten Rückzugsflächen, am Rand steht ein hölzernes Boot als Sandkasten. Andreas Daners und seine Frau haben es vor Jahren selbst gezimmert. Die Gestaltung war dabei kein Zufall. „Wir paddeln gerne mit dem Kanu auf dem Altrhein“ , erzählt der Familienvater und holt für ein kleines Fotoshooting die Paddel aus der Garage.

„Dawedda“ auf Vinyl

Während es auf dem Wasser eher gemächlich zugeht, schlägt Daners einmal in der Woche richtig harte Töne an. Als Bassist in der Gruppe Dawedda. Rock bis Heavy Metal haben die Jungs seit 25 Jahren im Repertoire. Auch wenn der Verstärker im Wohnzimmer steht, probt die Band doch in einem eigenen Raum. Ende Oktober wollen sie eine Schallplatte auf Vinyl pressen. „Das gönnen wir uns zum Geburtstag“, erzählt der Hardrocker mit einem Strahlen im Gesicht. Dass die fünf Musiker immer mittwochs spielen, bringt Daners etwas in Schwierigkeiten, denn da tagt auch jeweils der Gemeinderat. Ausfallen darf die Probe trotzdem nicht: „In den Sitzungswochen weichen wir auf Dienstag oder Freitag aus.“

Zweimal hatte Daners bereits auf der Liste der SPD kandidiert, beim dritten Mal hat’s geklappt. Das liegt zu einem Teil sicher auch daran, dass seine Mutter Irene nicht mehr antrat, zum Teil aber sicher auch an seinem Engagement im Elternbeirat der Graf-von-Oberndorff-Grundschule. Als junger Vater weiß er um die Sorgen der Eltern und den Bedarf an Betreuungsangeboten. Die Erweiterung des evangelischen Kindergartens „Wawuschels“ auf der anderen Seite der Straße hat er selbst mitverfolgt, „live und in Farbe“, wie er scherzt. Trotzdem sieht er Nachholbedarf. „In Edingen ist schon viel passiert, jetzt ist Neckarhausen an der Reihe“, betont er, schlägt aber zugleich leise Töne an: „Bei der Gemeinde rennen wir da offene Türen ein.“ Doch jetzt ist erst mal Sommerpause. Mit dem Wohnwagen geht es in die Bretagne. „Wir campen gerne“, verrät er. Die Partnergemeinde Plouguerneau steht diesmal zwar nicht auf dem Reiseplan, aber die Freundschaft mit Franch Gac von dort besteht schon seit mehr als 30 Jahren.

