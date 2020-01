Haushalt für 2020 steht im Mittelpunkt

Der Haushaltsplan für 2020 steht im Mittelpunkt der ersten Sitzung des Gemeinderates von Edingen-Neckarhausen im neuen Jahr am Dienstag, 21. Januar, um 18.30 Uhr im Bürgersaal des Rathauses in Edingen.

Bereits im Dezember hatte der Rat das Zahlenwerk in öffentlicher Sitzung ausgiebig beraten. Das Interesse der Bürger an dieser Sitzung hielt sich damals jedoch in Grenzen. Bürgermeister Simon Michler nutzte allerdings den jüngsten Neujahrsempfang noch einmal dazu, einer breiteren Öffentlichkeit Kerndaten des Haushaltsplans vorzustellen und anhand von Grafiken zu erläutern. „Das Thema ist trocken, aber wichtig“, sagte Michler vor rund 200 Zuhörern in der Pestalozzi-Turnhalle.

Fast 3,4 Millionen Euro Schulden

Mehr als 40 Millionen Euro werde die Gemeinde 2020 ausgeben, fast 3,4 Millionen fehlten. Deshalb sei eine entsprechende Kreditaufnahme vorgesehen, erklärte der Bürgermeister. Größter Einnahmeposten sei die Einkommensteuer, die bei rund 9,6 Millionen Euro liege. Die Gewerbesteuer falle mit drei Millionen Euro im Vergleich zu anderen Kommunen wie etwa Ladenburg relativ niedrig aus.

Ein dicker Brocken bei den Ausgaben ist das Personal. Fast sieben Millionen Euro muss die Gemeinde dafür aufwenden, und das, obwohl die Kindergärten nicht kommunal, sondern in Trägerschaft der Kirchen sind. „Mit 150 Mitarbeitern sind wir der größte Arbeitgeber in der Gemeinde“, sagte Michler.

Wohin das Geld für Investitionen fließt, hatte der Bürgermeister im Laufe seiner Ansprache mehrfach deutlich gemacht. So zahlt die Kommune rund 1,8 Millionen Euro für den Ausbau des katholischen Kindergartens St. Martin in Edingen, dessen Rohbau gerade entsteht. Der Neubau der evangelischen Kita „Neckar-Krotten“ im Gemeindepark wird insgesamt auf 5,5 Millionen Euro kommen. „Dieses Großprojekt ist eine finanzielle Herausforderung“, sagte Michler. Der neue Kunstrasenplatz im Sportzentrum verschlingt eine Million Euro. Doch das ist noch nichts gegen das neue Hebewerk, das in Neckarhausen Nord entsteht. „Das kostet richtig viel Geld“, formulierte der Bürgermeister angesichts eines Volumens von mindestens fünf Millionen Euro.

Fraktionen äußern sich

Selbst wenn sich die Sprecher der fünf Fraktionen, UBL, CDU, OGL, SPD und Linke, auf jeweils eine Viertelstunde beschränken, wird die Aussprache über den Etat voraussichtlich mindestens eineinhalb Stunden dauern. Zuvor haben aber erst einmal die Bürger das Wort. Sie können wie immer zu Beginn der Tagesordnung Fragen stellen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.01.2020