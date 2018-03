Haut an Haut mit Mutter Erde und der Natur

Anzeige

Auf einer Wäscheleine hängen die gesammelten Werke der Schüler, die zeigen, was sich unter der Erdoberfläche verbirgt. Eines der Bilder hat einen Ehrenplatz bekommen. Das von Dennis. „Der hat schon große Ahnung“, lobt Schulleiterin Angelika Engelhardt und weist auf die verschiedenen Schichten im Boden hin, die der Schüler treffend dargestellt hat. Dass im Boden Regenwürmer zuhause sind, weiß Luis. Auf seinem Gemälde ist eine ganze Familie dort zuhause. Warum sie so wichtig sind? Das weiß er natürlich auch: „Ihr Kot ist Pflanzendünger.“

Manchmal fühlt sich die Erde in den Töpfen richtig kuschelig an. Wer in den Topf mit Erde vom Neckarufer greift, der spürt auch gleich das weiche Moos. So wird Natur erlebbar, kommen die Kinder (und auch erwachsene Besucher) mit Mutter Erde auf Tuchfühlung. Und werden sich so der Bedeutung des Bodens bewusst. „Aus dem Boden kommt unser Leben“, betont Rektorin Engelhardt.

Das kann Karin Ameti vom örtlichen NABU nur unterstreichen: „Da ist alles drin, was der Mensch zum Leben braucht.“ Bereits bei der Eröffnung der Ausstellung hatte sie auf die Rolle des Bodens hingewiesen. „Letztlich stammt alles aus der Erde.“ Jahrhundertelang sei der Mensch verantwortungsbewusst mit diesem wichtigen Gut umgegangen, doch inzwischen habe er den Bogen überspannt, findet sie.

„Boden gehört mit Wasser und Luft zu unseren Lebensgrundlagen“, heißt es auch auf einer der Infoleinwände: „Sie liefern Nahrungsmittel und erfüllen wichtige Funktionen im Naturhaushalt als Filter und Puffer, Wasserspeicher, Pflanzenstandort und Lebensraum.“ Das treibt auch den NABU-Vorsitzenden Stefan Brendel um, der die Ausstellung in die Gemeinde geholt hat: „In jeder Sekunde werden in Deutschland fast elf Quadratmeter Fläche für Siedlungs- und Verkehrszwecke neu in Anspruch genommen. Knapp die Hälfte davon wird versiegelt.“ Das bewusst zu machen, ist ebenfalls Ziel der Ausstellung, die noch bis zum 28. März zu sehen ist. Brendel nutzt auch die Gelegenheit, die Bürger an die Fortschreibung des Flächennutzungsplans zu erinnern und diesen kritisch zu betrachten, „um nicht die kostbarsten Böden in unserer Gemeinde zu überbauen.“

