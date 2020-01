Hebewerk entsteht ab Sommer

Damit das Abwasser ins Klärwerk gelangt, muss es an manchen Stellen in die Höhe gepumpt werden. Zwei der dafür notwendigen Hebewerke befinden sich in der Neckarstraße in Neckarhausen. Nach fast 50 Jahren sind sie laut Verwaltung „abgängig“, also nicht mehr reparabel. Stattdessen soll es in der Nachbarschaft der bisherigen Anlage eine komplett neue geben. Die Kosten dafür liegen bei rund 5,5 Millionen Euro.

Weil auch die Gemeinde für ein solches Vorhaben eine Baugenehmigung braucht, war dass Projekt am Dienstag Thema im Technischen Ausschuss des Gemeinderates. Das Vorhaben selbst ist unbestritten, der Weg der Beschlussfassung stieß allerdings auf Bedenken. Michael Bangert (SPD), von Beruf Rechtsanwalt, hielt einen Beschluss erst dann für möglich, wenn die Anhörung der Angrenzer abgeschlossen sei. Dem widersprachen sowohl Bauamtsleiter Dominik Eberle als auch Bürgermeister Simon Michler. Edgar Wunder (Linke) äußerte ebenfalls Bedenken, Florian König (CDU) schlug als Kompromiss vor, den Beschluss „unter Vorbehalt“ zu fassen. Dem konnten sich dann alle Mitglieder des Gremiums anschließen.

Standort Hartplatz

Der Neubau wird knapp 35 Meter lang und elf Meter breit sein und südlich des vorhandenen Gebäudes auf dem früheren Hartplatz des FC Viktoria entstehen. Mit einer geplanten Dachbegrünung trägt die Gemeinde den künftigen Festsetzungen des Bebauungsplans „Wohnen und Freizeit Neckarhausen Nord“ Rechnung. Außerdem prüft der Abwasserverband Unterer Neckar die Wirtschaftlichkeit einer Photovoltaik-Anlage. Der Bau des Hebewerks soll im Sommer beginnen und rund eineinhalb Jahre dauern. hje

