Heidelberg klagt gegen Solvay

Die Stadt Heidelberg klagt gegen das Unternehmen Solvay wegen der Verunreinigung des Trinkwassers mit der Chemikalie Trifluoracetat (TFA). Dieser Beschluss aus nichtöffentlicher Sitzung wurde gestern Abend im Heidelberger Gemeinderat mitgeteilt. Die Firma aus Bad Wimpfen hatte den Stoff mit behördlicher Erlaubnis in den Neckar eingeleitet, der so in das Grundwasser und damit in die Brunnen des Wasserversorgungsverbands Neckargruppe geraten war.

Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen will sich der Klage der Stadt Heidelberg auf Anraten ihres Anwaltes nicht anschließen, wie Bürgermeister Simon Michler gestern auf Anfrage des „MM“ erklärte. „Die Werte gehen zurück und sind inzwischen unter dem kritischen Wert von zehn Mikrogramm pro Liter“, sagte Michler weiter. Die TFA-Problematik werde auch bei der Verbandsversammlung der Neckargruppe im Dezember noch einmal erörtert, kündigte er an. hje

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.10.2018