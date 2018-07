Heiße Eisen erst im Herbst

Anzeige

Kriminalität, Bebauungspläne und Finanzen: Die Tagesordnung des Gemeinderates von EdingenNeckarhausen in der letzten Sitzung vor der Sommerpause ist ebenso umfangreich wie vielfältig. Die richtig heißen Eisen wie das Neubaugebiet an den Tennisplätzen in Edingen oder der Bau der neuen Kita im Gemeindepark in Edingen sind allerdings bis nach den großen Ferien verschoben.

Wie immer haben zunächst die Bürger in der Fragestunde das Wort. Aktuelle Zahlen zur Kriminalität in der Gemeinde liefert der Leiter des Polizeireviers Ladenburg, Peter Oechsler. In jüngster Zeit haben falsche Anschuldigungen gegen einen in der Gemeinde lebenden Flüchtling und der Überfall dreier junger Afghanen auf eine Frau in Edingen für Aufsehen gesorgt. Die vorgelegte Statistik bezieht sich allerdings auf das Jahr 2017.

Wingertsäcker rücken näher

Einen Schritt vorankommen soll der Bebauungsplan im Bereich Wingertsäcker. Die Wiese gegenüber von Bäko wird voraussichtlich mit 24 Häusern bebaut. Um diesen Eingriff in die Landschaft auszugleichen, wird der Geltungsbereich um einen Geländestreifen entlang der Straße Kappesgärten ergänzt. Dieser ist in etwa so groß wie der bebaute Bereich zwischen der Hauptstraße und der Straße Wingertsäcker.