Heitz statt Hoffmann

Bei der Wahl des vierten Bürgermeister-Stellvertreters in Edingen-Neckarhausen schickt die Offene Grüne Liste (OGL) heute Abend überraschend die neue Gemeinderätin Annelie Heitz (61, Bild) ins Rennen. Bei ihrer Verpflichtung im Gemeinderat hatte es noch geheißen, Thomas Hoffmann solle Bürgermeister-Stellvertreter werden.

Weil die Wahl nicht auf der Tagesordnung stand, wurde sie auf die nächste Sitzung verschoben. In den Unterlagen zur Sitzung wird ebenfalls Hoffmann als Kandidat genannt. „Durch ein bedauerliches Versehen haben wir versäumt, Ihnen mitzuteilen, dass wir beschlossen haben, Annelie Heitz als Kandidatin zu benennen“, heißt es in einem kurzen Schreiben der OGL, das von Thomas Hoffmann unterzeichnet ist und gestern von der Gemeinde an die Presse weitergeleitet wurde.

„Ein Versehen“

Auf Nachfrage des „MM“ bekräftigte Hoffmann gestern, dass er es versäumt habe, die Gemeinde rechtzeitig zu informieren. Man habe sich innerhalb der OGL bereits nach der jüngsten Ratssitzung darauf verständigt, dass es schöner sei, wenn eine Frau diese Aufgabe übernehme. Damit pflege man auch eine Tradition, sagte Hoffmann weiter. Denn seit 2014 war die jetzt ausgeschiedene OGL-Gemeinderätin Angela Stelling auf dieser Position. Nach der Kommunalwahl 2009 hatten die Grünen die damals 23 Jahre junge Lisa Schild nominiert, die das Amt bis zu ihrem Ausscheiden aus dem Gemeinderat 2014 ausübte. hje (BILD: Emmerich)

