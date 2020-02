Heringsessen mit Jeannette Friedrich

Beim Heringsessen der Kummetstolle in Neckarhausen am Samstag, 29. Februar, werden pünktlich um 19.11 Uhr (Einlass 18.11 Uhr) noch einmal alle der Fastnacht ihre Aufwartung machen: Patrone „Dennis“ hält die Grabesrede und wird ihre Asche in „Fastnachtis und Humoris“ in der Eduard-Schläfer-Halle verstreuen und Prinzessin Imke die I. vom tanzenden Narrengestein richtet ihre letzten Worte an ihr trauerndes Narrenvolk.

Alle Tanzgruppen präsentieren zum letzten Mal ihre Tänze und die Tenöre bieten erneut ihr Bühnenprogramm dar. Auf die kurze Trauerfeier folgt eine ereignisreiche Abschiedsfete, musikalisch von „You & I“ mit Jeannette Friedrich und Jens Huthoff begleitet. Karten für diese letzte Veranstaltung in der Kampagne 2019/2020 kann man telefonisch bei Ingrid Hauck vorbestellen (0174/1 60 71 77). red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.02.2020