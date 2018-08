Hoch motiviert im Endspurt

Anzeige

„Der Jubiläumschor besteht seit 1977 und formiert sich regelmäßig zu den Jubiläumsfeierlichkeiten neu“, erklärt der ebenfalls mitsingende Ehrenvorsitzende der Interessengemeinschaft Partnerschaft (IGP), Erwin Hund. Unter den Sängerinnen und Sängern befinden sich neben etlichen Neuzugängen auch engagierte „Wiederholungs-Täter“ aus den Anfangszeiten des Chorprojekts. Viele singen in anderen Chören mit, einige haben aber eigens für diesen Partnerschaftschor mit dem Singen angefangen.

Erster Auftritt am 26. August

Eine Dame die am vergangenen Freitag im Schlosshof den Chor im großen Schlosssaal singen hörte, fragte spontan nach, ob sie noch mitsingen könne. „Wir haben in den vergangenen Monaten sehr intensiv geprobt, da würden Sie den Anschluss verpassen, aber kommen Sie doch zu unseren Auftritten“, schlug Anabelle Hund vor.

Zu diesen zählt unter anderem der ökumenische Gottesdienst am Sonntag, 26. August, in der St. Andreas Kirche Neckarhausen, und im Anschluss ist man auch beim Festakt „50 Jahre Partnerschaft“ musikalisch präsent. Höhepunkt ist das Deutsch-Französische Klassik-Konzert am Montag, 27. August, in der Edinger Bruder-Klaus-Kirche. Hier tritt Anabelle Hund auch als Solistin auf, instrumental begleitet vom Trompeter Rüdiger Kurz, Christophe Martin (Bombarde) und Christine Rahn an der Orgel.

„Mir gefällt das mehrsprachige Singen, und ich schätze anspruchsvolle Chorliteratur“, betonte Altgemeinderätin und Partnerschaftsfreundin Heidi Gade und fügte an „Musik verbindet.“ Unter diesem Motto findet am Dienstag, 28. August, ein Chorkonzert in der St. Andreas-Kirche statt. „Es macht einfach Freude, hier mitzusingen, ich bin schon zum vierten Mal aus Anlass der Jubiläen beim Partnerschaftschor dabei“, betont Gemeinderat Hans Stahl. Zu den Stücken die man einstudiert zählt unter anderem Vivaldis „Gloria“ als feierlichem Höhepunkt. Aber auch Mozart und Mendelsohn sowie Beethovens „Ode an die Freude“ gehören zum Repertoire.

