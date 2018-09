Horst Göhrig: „Ich habe mich nicht verbogen“

Rund 720 Sitzungen des Gemeinderats und des Technischen Ausschusses hat Horst Göhrig während seiner fast 40 Jahre im Bauamt der Gemeinde Edingen-Neckarhausen hinter sich gebracht. Am vergangenen Mittwoch war die letzte. „Ein historischer Tag“, wie Bürgermeister Simon Michler anmerkte. Der Bauamtsleiter hat das nicht so empfunden: „Eine Arbeitssitzung wie jede andere auch.“ Aber gefreut über die Worte des Bürgermeisters hat sich der Edinger schon.

1975 begann Horst Göhrig mit der Ausbildung im Rathaus seiner Heimatgemeinde, und 1979, nach dem Besuch der Verwaltungsschule, stellte ihn Bürgermeister Werner Herold ein. „Er wollte wissen, in welchen Bereich ich wollte. Ich sagte, ins Bauamt. Darauf meinte er: ’Da wären Sie sowieso hingekommen.’ Und da bin ich dann geblieben.“ 1996 beförderte ihn Bürgermeister Roland Marsch zum Leiter des Bau- und Umweltamts.

Drei Bürgermeister als Chefs

Apropos Bürgermeister: Horst Göhrig hatte drei als Chefs: Werner Herold, Roland Marsch und Simon Michler. Über alle drei kann er nur Positives sagen. „Jeder hat seinen eigenen Stil, bei jedem habe ich etwas gelernt, und ich wurde von allen gefördert“, so der Edinger. „Natürlich gibt es Sachen, bei denen man mit seinem Chef nicht einer Meinung ist.“ Was aber zähle, sei die Loyalität: „Man muss eben auch Beschlüsse vollziehen, hinter denen man nicht steht. Aber vorher habe ich immer intern meine Meinung gesagt. Ich habe mich nicht verbogen.“

Zu den Projekten die ihm in seiner langen Amtszeit am meisten Freude gemacht haben, zählt der scheidende Bauamtsleiter das Baugebiet „Hinter der Kirche“. Ein schwieriges Projekt mit der Verlegung des Gemeindesportplatzes, Altlastensanierung und umfangreichen städtebaulichen Konzepten. Zudem nennt er die Ortskernsanierung Neckarhausen, die mit Schlossplatz und Schlosssanierung ihren Abschluss gefunden hat. Gern denkt der 64-Jährige auch an kleinere Vorhaben zurück, die ihn mit vielen Menschen in Kontakt gebracht haben: „Einige kommen auch heute noch gerne.“ Er denkt, das liegt an seinen Bemühungen, fair mit ihnen umzugehen. Andererseits: „Man kann es nicht jedem recht machen.“

Gab es auch Unschönes? Horst Göhrig überlegt lange: „Ich habe ungern Beitragsrechnungen verschickt. Ich hätte lieber jedem etwas gegeben.“ Viele kuriose Geschichten hat er erlebt. Die zählt zu seinen Favoriten: „Eine Frau, deren Gatte kurz zuvor gestorben war, wollte den Baum in der Nähe des Grabes entfernt haben. Ihr Grund: ’Das hat mein Mann nicht verdient, dass er im Schatten liegt.’“

Horst Göhrig ist in Heidelberg geboren und in Edingen aufgewachsen, wo er auch wohnt. Noch. Denn er wird nach Ludwigshafen-Gartenstadt ziehen, in eine seniorengerechte Wohnung. Sein Elternhaus hat Göhrig verkauft, weil es zu groß war. „Ich habe eine neue Wohnung in Edingen gesucht, aber es gibt keine. Zudem ist dieser Umzug ein Symbol für den neuen Lebensabschnitt.“ Doch die Verbindungen zu Edingen bleiben, schon allein, weil Schwester und Nichte hier wohnen.

Nun will sich Horst Göhrig unter anderem der ausgiebigen morgendlichen Zeitungslektüre widmen. Zudem schwimmt er gern, fährt Fahrrad und betätigt sich als Koch. Schließlich stehen Reisen auf dem Wunschzettel: Australien, USA, Kanada... Um das Bauamt macht sich der 64-Jährige keine Sorgen: Sein Nachfolger Dominik Eberle hat sich gut eingearbeitet. Noch einen „amtlichen“ Termin hat Göhrig zu absolvieren: seine offizielle Verabschiedung am kommenden Donnerstag.

