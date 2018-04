Hundesportler bestätigen Spitze

Anzeige

Richard Strauß bleibt Vorsitzender des Vereins für Hundesport (VfH) in Neckarhausen. Die Mitglieder haben ihn bei der Hauptversammlung im Amt bestätigt. Der Verein besteht seit 1951 und will in den nächsten Jahren mit seinem Edinger Pedant fusionieren.

25 Mitglieder waren zu der Versammlung im vereinseigenen Clubhaus gekommen. „Der Dank des Vorstandes gilt allen Mitgliedern und allen Spendern, die unsere Vereinsarbeit ideell und materiell unterstützt haben“, betonte Strauß eingangs und bat gleichzeitig um weitere Unterstützung für die Zukunft.

Auffallend und erfreulich gut war die Präsenz der jugendlichen Mitglieder. Die positive Berichterstattung der Presse trage wesentlich dazu bei, dass die Aktivitäten in der Öffentlichkeit bekannt werden. „So finden neue Mitglieder den Weg zu uns“, freute sich Strauß.