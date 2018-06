Hundesportler ermitteln Meister

Am Samstag, 5., und Sonntag, 6. November, finden die Meisterschaften des Südwestdeutschen Hundesportverbands in der Vielseitigkeitsprüfung für Gebrauchshunde in Edingen-Neckarhausen statt. Die Vielseitigkeit besteht aus Fährtenarbeit (auf Feldern) sowie Unterordnung und Schutzdienst (auf dem Sportplatz des Kultur- und Sportzentrums). Der Südwestdeutsche Hundesportverband besteht aus mehr als

...

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.10.2011