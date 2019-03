Hundler hoffen auf Fusion

25 Mitglieder waren zur Jahreshauptversammlung des Vereins für Hundesport Neckarhausen ins vereinseigene Clubhaus in der Neckarstraße erschienen, darunter erfreulich viele Jugendliche. Der Vorsitzende blickte in seinem Rechenschaftsbericht auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Er erinnerte an zahlreiche Veranstaltungen und Aktivitäten in 2018. Besonders hob er die Durchführung der Deutschen Meisterschaften der Fährtenhunde, zusammen mit dem HSV Edingen, im Februar 2018 vor. Dies sei nach 2017 wiederum ein „logistisches und finanzielles Highlight“ gewesen“, zeigte sich der Vorsitzende erfreut.“

Der Verein hat nach Angaben von Strauß aktuell einen Stand von 130 aktiven und passiven Mitgliedern und sei trotz mannigfaltiger Instandhaltungsarbeiten im vergangenen Jahr nicht in den roten Zahlen. Im sportlichen Bereich zeigte sich der Verein auf Verbandsebene und überregionalen Prüfungen sehr gut aufgestellt.

Die Übungsleiter Marc Zillgitt (Internationale Prüfung, IPO) und Elias Bergmann (Turnhierhundesport, THS) berichteten von zahlreichen Teilnahmen mit zum Teil beachtlichen Erfolgen. Es fanden zwei Vereinsprüfungen mit IGP und FH Prüfungen statt, alle mit zufriedenstellenden Ergebnissen.Im Frühjahr 2018 wurde ein Turnier mit Geländelauf über 2000 und 5000 Meter ausgerichtet.

Vorherrschendes Thema beim Verein ist die Fusion. Der Verein für Hundefreunde in Neckarhausen besteht seit 1951 und will sich in absehbarer Zeit mit seinem Edinger Pedant zusammenschließen. „An uns soll es nicht liegen“, betonte Strauß, der als Vorsitzender des VfH bereits seit 40 Jahren im Amt ist. Ein wichtiges Gespräch in dieser Sache stehe am kommenden Dienstag im Rathaus an. Thema werde die Ablösung der aktuellen Sportstätten und der Bebauungsplan des neuen Geländes „In den Milben“ sein. Hier sollen die Hundesportler künftig mit ihrem Sportgelände und Vereinsheim angesiedelt werden. Teilnehmen an dieser Gesprächsrunde werden Bürgermeister Simon Michler und die Vorsitzenden vom VfH Neckarhausen und HSV Edingen.

Richard Strauß trug stellvertretend dem Bericht von Kassenwartin Sabine Müller vor, der einen geringen Überschuss im abgelaufenen Geschäftsjahr auswies. Die Finanzlage sei stabil, befanden auch die Kassenprüfer. Die Neuwahlen brachten folgende Ergebnisse: zweite Vorsitzende: Jutta Leiske; Schriftführerin: Michaela Strauß; Übungsleiter Gebrauchshunde: Sabine Müller und Marc Zillgitt; Übungsleiter THS: Lilia Foitzik und Elias Bergmann. Beisitzer: Marc Zillgitt (neu). Zuletzt wurden langjährige Mitglieder geehrt. mic

