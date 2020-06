„Ich hab’ halt Benzin im Blut“

Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen ist wieder um einen Traditionsbetrieb ärmer. Anfang Juni hat das Autohaus Clysters im Ortsteil Neu-Edingen seine Pforten für immer geschlossen. „Der Wandel im Kaufverhalten der Kunden, stetig steigende Investitionen sowie der Rückgang an Reparatur- und Wartungsarbeiten setzen den kleineren Betrieben in der Autobranche zu. Davon sind auch wir nicht verschont geblieben“, begründet der Inhaber des Autohauses, Dietmar Clysters, seinen Entschluss zur Geschäftsaufgabe.

„Im Moment bin ich noch am auf- und ausräumen. Alles muss raus, mit der Zeit hat sich einiges angesammelt“, gesteht Clysters und fügt an: „Wir sind seit 57 Jahren an diesem Standort in der Neckarhauser Straße und waren immer mit viel Herzblut dabei.“ Angefangen hatte alles an einer BP-Tankstelle in unmittelbarer Nähe des heutigen Firmensitzes. Damals war sein Vater, Kfz-Meister Günter Clysters, der Chef, die Autobranche boomte. 1970 zog der Familienbetrieb an seinen heutigen Standort.

„Wir haben die Esso-Tankstelle übernommen und eine Werkstatt mit Ausstellungsraum neu gebaut“, erinnert sich Dietmar Clysters, der beruflich in die Fußstapfen des Vaters getreten war und ebenfalls Kfz-Meister wurde. Mit der Firma Opel hatte das Neu-Edinger Autohaus einen Vertriebsvertrag geschlossen, zur damaligen Zeit beschäftigte man sechs Werkstatt-Mitarbeiter. In den vergangenen Jahren hat sich die Belegschaft auf drei halbiert.

In Vaters Fußstapfen

„Die Zeiten haben sich gewandelt“, erklärt Clysters: „Früher waren beispielsweise noch alle sechs Monate Inspektionen und Ölwechsel an den Fahrzeugen fällig, inzwischen sind Autos mit hochwertiger Technik ausgestattet und gleichen mehr fahrenden Computern.“ Der rasante Wandel führe zu immer schnelleren Veränderungen in der Autobranche.

Die Anschaffungsintervalle von neuen Testgeräten seien immer kürzer geworden. Hinzu komme die Neuausrichtung im Hinblick auf die Elektro-Mobilität. „Um auf dem neuesten Stand zu bleiben, hätten wir ziemlich viel Geld investieren müssen, bei sinkender Rendite“, erläutert Clysters und fügt an: „Der Wartungsaufwand an den Elektro-Autos ist geringer, es findet beispielsweise kein Ölwechsel mehr statt.“ Zudem mache das Internet auch beim Neukauf von Autos den Autohäusern am Ort Konkurrenz, der persönliche Kontakt gehe zunehmend verloren.

Hinzu komme, dass immer mehr Fahrzeuge gemietet, geleast oder auf Carsharing-Basis betrieben werden. Die ungewissen Zukunftsaussichten hätten ihn dazu bewogen, das notwendige Kapital für die Neuausrichtung auf dem Fahrzeug-Sektor nicht zu investieren. „Wir hätten uns noch etwa fünf Jahre über die Zeit retten können, aber halbe Sachen sind dann doch nicht unser Ding“, gesteht Clysters. Viele werden das Ende des Autohauses auch aus ganz anderen Gründen bedauern. Über Jahre fand hier ein Weihnachtsmarkt mit örtlichen und regionalen Ausstellern statt. Außerdem hatte man zusammen mit dem Musikverein Friedrichsfeld regelmäßig zum Frühlingsfest und zu weiteren kulturellen Veranstaltungen eingeladen.

30 neue Wohnungen

Von dem Autohaus wird buchstäblich nichts mehr stehen bleiben. „Die Gebäude werden abgerissen. Mein Vater hat das Gelände komplett an einen Investor verkauft, hier entstehen 30 Wohnungen“, lässt Clysters wissen. Er selbst bleibt allerdings seinem Metier treu. „Wenn hier alles abgewickelt ist, gehe ich in der Autobranche auf Stellensuche, ich hab’ nun mal Benzin im Blut“, scherzt Dietmar Clysters, der zugleich Vorstand der Handwerkskammer und KFZ-Innung ist.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 06.06.2020