„Ich spreche leidlich arabisch und kurpfälzisch“

Mit Flucht und Asyl kam Christophe Krug in den vergangenen beiden Jahren als Mitarbeiter der Bundesanstalt für Arbeit in Heidelberg in Berührung. Künftig wird er sein Büro in der neuen Sozialunterkunft am Sport- und Freizeitzentrum haben.

Schwerpunkt seiner Arbeit in Edingen-Neckarhausen sind jene Flüchtlinge, die eine hohe Bleibeperspektive haben, wie er erläutert. Mit diesen wird er im persönlichen Gespräch klären, wie ihnen geholfen werden kann, sich in der Gesellschaft zu integrieren. So entsteht ein individueller Integrationsplan für jeden Einzelnen. „Das ist so vom Regierungspräsidium vorgegeben“, erklärt Natascha Pfau vom Bereich Migration und Integration des DRK-Kreisverbands.

Die Hilfsorganisation kümmert sich beispielsweise auch um Angebote für Frauen und Kinder sowie um Sprachförderung für jene Asylbewerber, die nur eine geringe Chance auf Anerkennung haben und deshalb keine Sprachkurse beanspruchen können.

Dabei läuft alles Hand in Hand mit dem Bündnis für Flüchtlingshilfe, wie Bürgermeister Simon Michler betont. „Wir sind ein großes Team“, ergänzt Integrationsbeauftragte Sina Montassere, die seit fast genau zwei Jahren im Dienst der Gemeinde steht. Dass das Land das Personal großzügig fördert, lobt Michler ausdrücklich. Anders sehe es beim Bau der Unterkunft aus. Hier stehe immer noch nicht fest, wie hoch die Förderung des Landes sei. Von den rund drei Millionen Euro erhofft sich die Kommune einen hohen sechsstelligen Betrag.

