IGP gratuliert Quiviger

IGP-Ehrenmitglied Denis Quiviger feierte seinen 75. Geburtstag. © Fotogruppe EN

Zum 75. Geburtstag hat die IGP Interessengemeinschaft Partnerschaft Plouguerneau jetzt ihrem Ehrenmitglied Denis Quiviger gratuliert. Damit verbunden war der Dank für seine jahrzehntelange Unterstützung. Denis Quiviger ist ein „Mann der ersten Stunde“, wenn es um die Partnerschaft zwischen Edingen-Neckarhausen und Plouguerneau geht. Er war gleich zu Beginn der Partnerschaft als Präsident des Foyer des Jeunes Plouguerneau Motor des Jugendaustauschs. Auch nach Gründung des Comité de Jumelage wirkte er als Vize-Präsident bei unzähligen Begegnungen und Verantwortlicher im Jugend- und Erwachsenen-Bereich mit. Seine Bar-Folk „Le Flash“, die er mit seine Frau Sylviane einige Jahre betrieb („Soirées cabarets“), wurde zeitweise als Partnerschaftsbüro und sogar als „Deutsche Botschaft“ bezeichnet.

Auch ohne offizielle Funktion ist Denis noch immer ein großer Förderer der Partnerschaft. Zuletzt war er an der Organisation von Kulturreisen, Meeresfrüchteabenden, Förderung des Hausprojektes in Plouguerneau, des Jugendaustauschs und des Musikprojektes im Oktober beteiligt. Die IGP ernannte ihn am 26. März 1996 zum Ehrenmitglied. „Denis ist durch seinen hohen Bekanntheitsgrad unverändert ein Aushängeschild unserer ’Partnerschaft der Bürgerinnen und Bürger’“, schreibt die IGP. hje/red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.11.2020