IGP startet online ins Jahr

Wie in jedem Jahr hatte die IGP Interessengemeinschaft Partnerschaft in Edingen-Neckarhausen zum deutsch-französischen Tag eine Auftaktveranstaltung geplant. Leider ist diese Präsenzveranstaltung wegen der Pandemie diesmal nicht möglich. Der Vorstand hat sich jedoch entschieden, am Samstag, 23. Januar, um 20 Uhr eine Online-Veranstaltung durchzuführen. Diese soll coronakonform aufgezeichnet und im Internet übertragen werden. Nach der Begrüßung durch IGP-Vorstand und Bürgermeister gibt es „Neues aus dem deutsch-französischen Milieu“. Die musikalische Gestaltung übernimmt die Gruppe „Deux cafés longs“. Ein virtueller Apéritif wird ebenfalls gereicht. Anmeldungen sind per E-Mail an igp@igp-jumelage.de möglich. red

Info: Infos im Internet: www.igp-jumelage.de

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.01.2021