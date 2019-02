Ihre närrische Karriere begann bei den Funken

„Jede Frau, die in der Fasnacht aktiv ist möchte ein Mal im Leben eine Prinzessin sein“, sagt Sabrina Wägerle. Für sie ist dieser Wunschtraum in Erfüllung gegangen. Als Sabrina II. „vom närrischen Tanz“ regiert die begeisterte Fasnachterin die Edinger Narrenschar.

Angefangen hatte ihre „närrische Karriere“ bei den Neckarhäuser Kummetstolle, wo sie bei den Funken mittanzte und es in Sachen Fasnacht bei ihr „gefunkt“ hat. Weitere Stationen waren die Löwenjäger und die Fröhlich Pfalz, wo sie ebenfalls tänzerisch aktiv war. Ihr Beine schwingender Einsatz verschaffte ihr den Adelstitel Sabrina II. „vom närrischen Tanz“. Und wie gelangte die Neckarhäuserin, die mit Lebenspartner und Töchterchen in Ilvesheim wohnt, auf den Edinger Narrenthron? „Ganz einfach, der Elferratspräsident der Edinger Kälble, Kevin Hockenberger, trug mir das Amt im Kerwezelt der Karnevalisten an“, erinnert sich Sabrina Wägerle und fügt hinzu: „Wir kennen uns schon lange, er wusste, dass ich eine ambitionierte Karnevalistin bin.“

Kerwesonntag ein Glückstag

Der Kerwesonntag im vergangenen Jahr wurde somit zu ihrem royalen Glückstag. „Ich habe mir allerdings ausgebeten, eine Nacht über Kevins Antrag zu schlafen“, gesteht die Hoheit. Schließlich ist sie Mutter einer zweijährigen Tochter, da müssen auch Oma und Opa zur Stelle sein, damit die Kleine gut aufgehoben ist. Ihre Eltern und ihr Lebensgefährte hätten sie von Beginn an in ihrem Vorhaben unterstützt. Unter diesen Voraussetzungen habe sie es echt nicht bereut, zum royalen Chefposten Ja gesagt zu haben. Im Gegenteil: „Es war bislang schon eine tolle Zeit, ich war viel unterwegs und freue mich jetzt auf unsere große Narrensitzung am Samstag Abend“, gesteht die Regentin.

„Sabrina ist eine ausgesprochen pflegeleichte Prinzessin, ohne Allüren, und das kommt bei den Leuten gut an“, lässt Hockenberger wissen. Klar, dass sich die First Lady der Edinger Fasnacht bei ihrem Heimspiel ganz besonders in Schale wirft, um auch optisch zu glänzen. Ihre Roben sind ein Traum aus Tüll und Taft. Um die königliche Haarpracht kümmert sich die Haus- und Hoffriseuse der Edinger Kälble, Sabine Herrwerth.

In ihrer knapp bemessenen Freizeit geht Sabrina Wägerle gerne ins Fitness-Studio oder mit ihrer kleinen Mya auf den Spielplatz. Außerdem sang sie bis vor kurzem beim Neckarhäuser ASB-Frauenchor mit. „Mein Part als aktive Sängerin liegt im Moment auf Eis, alles zusammen wäre dann doch zu viel gewesen, schließlich habe ich auch noch einen Job“, stellt die Hoheit fest. Sie arbeitet als Kauffrau für Büro-Management bei einer Mannheimer Firma.

Urlaub in der heißen Phase

Wenn die heiße Phase der Fasnacht anbricht, nimmt sich die 28-Jährige Urlaub, um ausgiebig feiern zu können. Bis dahin ist aber noch ein wenig Zeit. „Zum Glück ist die Kampagne in dieser Saison recht lange, so dass die Termine nicht so dicht gedrängt liegen“, freut sich ihre Lieblichkeit über ihre verlängerte Amtszeit, die bis in den März hinein andauert.

Rund 90 Vereine will der Käble- Tross bis dahin besuchsweise abgeklappert haben. Schon ihr Geburtstag am 24. November vergangenen Jahres war für die im Sternzeichen des Schützen geborene First Lady ein echter Knaller. „Wir besuchten an diesem Tag gleich drei Ordensfeste, da gab es reichlich Gelegenheit, die Gastgeber zu ordentlichen Leuten zu machen“, scherzt Sabrina Wägerle.

