Im Lokal in Mannheim hat‘s gefunkt

„Am Sonntag wird mit der Verwandtschaft gefeiert“, freuen sich Klaus-Dieter und Marianne Immerz auf die „Nachfeier“ ihrer Goldenen Hochzeit. Denn am 31. Mai 1968 gaben sich die beiden das Ja-Wort.

Kennengelernt haben sich die beiden in einem Mannheimer Lokal. Sie jobbte dort als Bedienung und er hatte gleich ein Auge auf das hübsche Fräulein geworfen. Bei ihr dauerte es zwar ein bisschen länger, bis es „gefunkt“ hat, aber dafür war es nachhaltig – bald darauf schritten die frisch Verliebten zum Traualtar.

In einem Café in Edingen hielt er um die Hand seiner späteren Frau an, erinnert sich Klaus-Dieter Immerz. „Er gefiel mir, und da habe ich mir gedacht: Ich probier’s mal und sag’ ja“, scherzt seine Angetraute.