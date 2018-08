„Im Moment steht leider vieles still“

Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat von Edingen-Neckarhausen, Thomas Zachler, sieht viele Erfolge seiner Partei, reklamiert in entscheidenden Punkten aber großen Nachholbedarf.

Herr Zachler, Sie haben die Fischkinderstube als Ort für unser Sommerinterview gewählt. Warum?

Thomas Zachler: Weil das ein Paradebeispiel dafür ist, dass man etwas erreichen kann, wenn man davon überzeugt ist, dass es etwas Gutes ist. Wenn man beharrlich an einer Sache bleibt, wird’s auch was.

Kommen wir vom „grünen Klassenzimmer“ zum Schulzentrum. Da steht einiges an…

Zachler: Ja, die Gebäude sind halt in die Jahre gekommen. Die Sanierung ist notwendig. Es kann allerdings nicht sein, dass die Gemeinde dabei alleine gelassen wird. Da müssen auch Bund und Land helfen.

Weiterführende Schule?

Zachler: Das Thema haben wir schon so oft gehabt. Natürlich wäre es von Vorteil, wenn unsere Kinder nicht nach Ladenburg, Seckenheim oder Wieblingen fahren müssten und wir hier eine Realschule hätten. Aber wir haben den Platz nicht und die Chancen auf eine Genehmigung durch das Land stehen schlecht.

Die „Neckar-Krotten“ tummeln sich in einem Provisorium. Halten Sie am Neubau der Kita im Gemeindepark fest?

Zachler. Ja, auf alle Fälle. Man kann versuchen, das in Abschnitten zu realisieren. Aber alle Kinder in Container zu stecken, das ist keine Lösung. Wir sehen auch keine Gefahr durch Altlasten im Gemeindepark. Wir verlassen uns voll und ganz auf die vorliegenden Gutachten.

Nicht weit von der Schule soll das Baugebiet Tennisplätze entstehen. Nach Anwohnerprotesten ist jetzt von einem Kompromiss die Rede...

Zachler: Wir halten nichts davon, da jetzt massiv abzuspecken. Auf dieser Fläche lässt sich auch nicht alles realisieren, was anderswo gescheitert ist. Auf 6000 Quadratmetern bekommen wir keine eierlegende Wollmilchsau. Zwei Stockwerke und ein Dachgeschoss sind nicht massiv. Der Rodelhügel scheint ja das wichtigste Denkmal zu sein. Aber ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal soviel Schnee lag, dass man da Schlitten fahren konnte.

Wie würden Sie aktuell das Verhältnis zu Bürgermeister Michler beschreiben?

Zachler: Hm, das ist jetzt schwierig. Das Sitzungsmanagement lässt zu wünschen übrig. Wir haben viel mehr Punkte auf der Tagesordnung, die Sitzungen dauern viel zu lang. Sobald etwas Gegenwind kommt, wird die Vorlage schnell angepasst. Wenn ich auf jede Unzufriedenheit reagieren will, dann läuft in der Gemeinde gar nichts mehr. Und im Moment steht leider vieles still.

Und wie beurteilen Sie das Klima im Gemeinderat?

Zachler: Da gab es gute Zeiten und schlechte Zeiten. Das Klima war schon besser. Heute ist leider viel mehr Parteipolitik im Spiel.

Nach dem vorläufigen Aus für das Baugebiet Mittelgewann stellt sich die Frage nach bezahlbarem Wohnraum erneut. Wie und wo wollen Sie Wohnungen schaffen?

Zachler: In den Kappesgärten geht nichts ohne den Neubau der neuen L 597. In Edingen an der Grenzhöfer Straße ist auch noch Platz. Die Friedrichsfelder Straße passt wegen der Höhenverhältnisse überhaupt nicht.

Professor Sparwasser empfiehlt der Gemeinde ein Baulandkonzept. Wie stehen Sie dazu?

Zachler: Wir haben ja den Flächennutzungsplan, und der ist in der jüngsten Vergangenheit auch nicht umgesetzt worden. Jeder redet von Innenverdichtung, aber niemand will sie vor seiner Haustür. Was nützt das schönste Konzept, wenn in der Praxis nichts geschieht.

Edingen-Neckarhausen hat heute knapp 14 000 Einwohner. Wie stark soll die Gemeinde auf lange Sicht wachsen?

Zachler: Spätestens bei 14 500 ist das Ende der Fahnenstange. Wir müssen dafür auch die Kapazitäten in Schulen und Kindergärten haben.

Welche Ziele haben Sie als SPD im vergangenen Jahr verwirklichen können?

Zachler: Wir haben die Umweltbeauftragte, wir haben einen Integrationsbeauftragten, die Idee der Nachbarschaftshilfe wurde umgesetzt. Das Problem mit Trifluoracetat (TFA) im Trinkwasser wäre ohne die SPD nicht so gelöst worden, und vor allem: Die Leute hätten nicht weniger Wassergeld gezahlt.

Was wollen Sie bis zum Ablauf der Wahlperiode noch erreichen oder anstoßen?

Zachler: Wir würden bei Neckarhausen Nord gerne endlich ein Stück vorankommen. Da brauchen wir unbedingt eine Bewertung der Vereinsobjekte durch den Gutachterausschuss, um eine Basis für Verhandlungen zu haben. Die Bäko-Wiese und die Tennisplätze müssen in Angriff genommen werden. Da hängen für die Gemeinde Millionen dran.

Im nächsten Jahr steht die Kommunalwahl an. Die CDU hat angekündigt, dass sie einen Sitz hinzugewinnen will...

Zachler: Das würde ich auch gerne (lacht), aber das Leben ist kein Wunschkonzert. Irene Daners wird bei uns nicht mehr antreten, das ist ein großer Verlust. Auch die jeweilige Stimmungslage kann ausschlaggebend sein. Lassen wir einfach die Bürger entscheiden.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.08.2018