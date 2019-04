Im Notfall soll Mannheim Trinkwasser liefern

Edingen-Neckarhausen.Edingen-Neckarhausen will seine Trinkwasserversorgung künftig durch eine neue Leitung nach Mannheim auch in Notfällen sicherstellen. Das hat der Gemeinderat am Mittwoch nach mehr als einstündiger Diskussion mit großer Mehrheit beschlossen. Lediglich zwei Gemeinderäte der CDU enthielten sich der Stimme. Die Leitung kostet rund eine Million Euro und wird zu 25 Prozent vom Land bezuschusst.

