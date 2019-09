Im „Tier-Garten“ wachsen auch Beeren

Wie ein langes Handtuch liegt das Feld am Stangenweg in Edingen. Auf rund sieben Metern Breite und 200 Metern Länge haben sich Brombeerhecken breitgemacht. Eine in Schlangenform gemähte Schneise lässt erkennen, wie sich künftig der Weg durch das Gelände windet. Der örtliche Naturschutzbund (NABU) will hier seinen Traum vom naturnahen Garten verwirklichen.

Auf dem Plan ist das Projekt schon fix und fertig. Die Grafikerin Heike Vetter hat darauf liebevoll gezeichnet, wie der Garten später einmal aussehen soll. Gemeinsam mit Birgit Jänicke und NABU-Chef Stefan Brendel stellt sie vor Ort die Details vor. Das Schlüssellochbeet ist eines davon: Wie eine Torte mit abgeschnittenem Stück sieht es aus. Im Zentrum befindet sich ein kreisrundes Element aus Maschendraht. Darin werden kompostierbare Abfälle gesammelt, die nach und nach verrotten und so wertvollen Humus bilden. „Die Kindergruppe soll das Beet bepflanzen“, verrät Vetter.

Der Nachwuchs spielt überhaupt eine zentrale Rolle bei dem Projekt. Die Kinder sollen hier erfahren, wie Obst und Gemüse wachsen, und wie Tiere und Insekten unbeschadet leben können. Sogar den Namen durften sie dem künftigen Garten schon geben. „Tier-Garten“ soll er heißen. Denn Tiere können sich an vielen Stellen ansiedeln. da gibt es zum Beispiel eine Nass-Trocken-Zone, Nährboden für seltene Pflanzen, die auch Amphibien und Insekten eine Heimat bietet. Für den Ameisenlöwen ist eine Sandgrube geplant. Eine Benjeshecke wird nistenden Vögeln und Igeln Unterschlupf bieten.

Teich als Prunkstück

Ganz am Ende des Geländes, direkt an der Friedrichsfelder Straße, wartet die meiste Arbeit auf die freiwilligen Helfer. „Hier entsteht unser Prunkstück“, sagt Heike Vetter und zeigt auf den Teich im Plan. „Wasser ist Quelle für Amphibien und Insekten“, erklärt sie weiter. Zur Straße hin soll es Terrassen geben, die mit Natursteinen abgefangen werden. „So kann das Regenwasser stehenbleiben und langsam versickern“, erläutert die Planerin. Auf einer Sumpffläche können sich wasserliebende Wildpflanzen ausbreiten. Während Tiere und Pflanzen freien Zutritt zum Wasser haben, wird er für Menschen eingeschränkt. „Aus Sicherheitsgründen müssen wir den Teich einzäunen“, lässt Brendel wissen.

Mit dem Teich wollen die Naturschützer loslegen, denn: „Der Erdaushub ist die größte Baustelle.“ Tatkräftige Helfer, die mit anpacken, werden dabei ebenso benötigt wie Spender und Sponsoren. Vor allem schwere Arbeiten können vermutlich nicht ganz ohne Maschinen bewältigt werden. „Auch Experten sind uns willkommen“, betont Birgit Jänicke, die für die OGL gerade erst in den Gemeinderat eingezogen ist. Dass der NABU seine Ideen umsetzen kann, ist laut Brendel nicht zuletzt der Kommune zu verdanken. Sie stellt das Gelände pachtfrei zur Verfügung und zahlt obendrein ein kleines Pflegegeld. Im Gegenzug kümmert sich der NABU unter anderem um die vier alten Obstbäume auf dem Gelände. Die örtlichen Schulen und Kindergärten zeigen großes Interesse an dem Projekt, wie Stefan Brendel freudestrahlend erzählt. Damit sie die Natur auch riechen und schmecken können, gibt es ein Beet mit heimischen Kräutern und eines mit Beerensträuchern.

Mit ihrem so genannten Zonen-Garten setzt der NABU das Konzept für Vielfalt und Artenreichtum von Markus Gastl um. „Wir wollen eine abwechslungsreiche Fläche schaffen“, betont Heike Vetter und lässt dabei keinen Zweifel daran, dass es aus ihrer Sicht allerhöchste Zeit dafür ist: „Eigentlich ist es schon fünf nach zwölf.“ Dass die Insekten bereits heute sehr dezimiert sind, schiebt Stefan Brendel gleich hinterher: „Das Luftplankton ist schon zu 80 Prozent verschwunden.“

