Im Vorfeld fließt so manche Träne

„In diesem Jahr war zwar etwas weniger los als im Vorjahr, aber dennoch sind wir zufrieden mit dem Verlauf unseres Sommerfestes“, bilanzierte der Vorsitzende des Vereins der Vogelfreunde Neckarhausen, Rolf Feuerstein. Vor allem die Stammgäste hatte es wieder ins grüne Idyll gelockt. „Hier sitzt man gemütlich beieinander, das Essen schmeckt und man trifft Leute, die man länger nicht gesehen hat“, erzählte eine Besucherin des Traditionsfestes.

So herrschte nicht nur am Himmel eitel Sonnenschein, und auch die Stimmung unter den Gästen war ausgesprochen sonnig. Dass im Vorfeld des Festes manche Träne geflossen war, lag an der Spezialität des Hauses, den Zwiebelsteaks.

Helga Feuerstein hatte rund 25 Kilogramm Zwiebeln geschält und geschnitten, die im Anschluss von Hubertus Hallmann gedämpft wurden. Rund 15 Helfer waren an Grill, Zapfhahn sowie am Kuchenbüffet im Einsatz, um für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen. Sogar einige Helfershelfer waren eigens zum Fest angereist. „Meine Schwester kam aus dem Hunsrück, meine Nichte und ihr Freund sind aus Trier angereist“, freute sich der Vorsitzende über die familiäre Unterstützung.

Nicht ganz so weit hatte es der Edinger Jugendgemeinderat Timo Sanzol-Rieth, der von seiner Tante und Vorstandsmitglied Silke Rieth als Helfer angeworben wurde. Auch die Kuchenbäcker hatten sich mächtig ins Zeug gelegt.

Die süßen Sachen stammten allesamt aus dem heimischen Backofen von Mitgliedern. „So guten Kuchen wie hier findet man selten“, lobte ein Kaffeegast. Außerdem lade die „grüne Oase“ der Vogelfreunde zum gemütlichen Verweilen ein.

Vereinsheim für private Feiern

Der Festerlös dient vor allem der Instandhaltung des schmucken Vereinsheims im Landhausstil.

„Es sind schon Leute nur aus dem Grund bei uns Mitglied geworden, damit sie das Häusel für private Feiern mieten können“, erzählt der Vogelfreunde-Chef. Die Mietmöglichkeit ist nämlich nur Mitgliedern vorbehalten. Solange man noch über genügend Helfer verfüge, werde man das Sommerfest auch weiterhin stemmen, versicherte der Vorsitzende.

Nachdem die Vogelfreunde mangels gefiederter Zöglinge seit Jahren keine Vogelausstellung mehr organisieren, flattern ihnen dafür beim Sommerfest die Gäste ins Haus. „Unser Verein hat als beliebter Treffpunkt aber immer noch seine Bedeutung. Für unsere zumeist älteren Mitglieder organisieren wir mehrere interne Veranstaltungen, die gerne besucht werden und die sozialen Kontakte festigen“, erklärte der Vorsitzende.

Er zählt mit seinen 51 Jahren zu Jungen im Verein. „Auf Lebenszeit will ich den Chefposten zwar nicht bekleiden, aber ich denke, ein Weilchen mache ich das schon noch“, scherzte Feuerstein. Den Bezug zu den Vögeln haben die Vogelfreunde dann aber doch nicht ganz verloren. Die Winterfütterung in den Parks sowie auf dem Neckarhäuser Friedhof wird ebenfalls aus dem Erlös des Sommerfestes finanziert.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.07.2019