„Ehre, wem Ehre gebührt“, hieß es beim ersten Ehrungsabend der Freiwilligen Feuerwehr Edingen-Neckarhausen. Die Veranstaltung bot den würdigen Rahmen, um verdienstvolle Feuerwehrleute auszuzeichnen. „Sie stehen zu jeder Tages- und Nachtzeit bereit, um Hilfe zu leisten, opfern viel Freizeit und gehen oft an die Grenzen ihrer Belastbarkeit“, fasste der stellvertretende Kreisbrandmeister Patrick Janowski zusammen. Dass das Engagement der Brandschützer zudem „grenzenlos“ und völkerverbindend ist, beweist die Unterzeichnung von Partnerschaftsurkunden zwischen den Feuerwehren von Edingen-Neckarhausen und Plouguerneau.

Präsentation stellt alle vor

Kommandant Stephan Zimmer begrüßte die „Kameraden aus der Bretagne“ ebenso wie Bürgermeister Simon Michler, mehrere Gemeinderäte sowie die Verbandsvertreter der Feuerwehr im Anna-Bender-Saal. Zimmer dankte den Organisatoren des Abends, Markus Börgeling, Marcus Heinze, Michael Berger und Michael Stein, sowie „etlichen Helfern drum herum“ für ihren Einsatz. Börgeling hatte zudem eine Präsentation erstellt, die neben einer kleinen Bilder- und Presseschau jeden zu ehrenden Brandschützer vorstellte.

„Ihr tragt freiwillig Verantwortung für in Not geratene Mitmenschen, Ihr engagiert Euch doppelt im Beruf und ehrenamtlich in der Feuerwehr“, betonte der stellvertretende Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes (KFW) Tobias Kutning und fügte an: „Ihr seid immer, da wenn Ihr gebraucht werdet, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr.“ Heute nun solle der unermüdliche Einsatz der Aktiven belohnt werden, fuhr Kutning fort und dankte als erstem Johann Resch der für 50 Jahre Dienst die Goldene Ehrennadel des KFW erhielt.

Kutning zeichnete noch eine Reihe von Feuerwehrleuten für ihre besonderen Verdienste aus. Die Ehrenmedaille des KFW ging an Frank Kucs, Leiter des Bürger- und Ordnungsamtes, der zum 1. November eine neue Aufgabe bei der Stadtverwaltung in Leimen übernimmt. „Ich habe ihn als extrem kompetenten Verwaltungsfachmann kennengelernt, schade, dass die Zusammenarbeit endet“, bedauerte Kommandant Stefan Zimmer.

Aber auch auf Unterstützer aus der Wirtschaft und dem Banken-Sektor kann die Feuerwehr zählen. Mit der vom Deutschen Feuerwehrverband ins Leben gerufenen Auszeichnung „Partner der Feuerwehr“ wurden die Spedition TTM sowie die VR Bank Rhein-Neckar geehrt. Zuvor hatte der stellvertretende Kreisbrandmeister Patrick Janowski staatliche Ehrungen an verdiente Feuerwehrleute verliehen. Er bezeichnete den Feuerwehrdienst als die älteste und effektivste Selbsthilfegruppe der Bürgerschaft: „Hier wird angepackt, geholfen und gerettet.“

„Die Freude am Dienst der Feuerwehr soll grenzüberschreitend sein“, kündigte Stephan Zimmer die Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunden als Höhepunkt des Abends an. 1200 Kilometer zwischen Edingen-Neckarhausen und Plouguerneau seien zwar ein weiter Weg, aber kein Hindernis. „Aus langer Freundschaft soll nun eine offizielle Partnerschaft werden“, betonte Zimmer und unterzeichnete zusammen mit seinem Amtskollegen aus Plouguerneau, Kommandant Olivier Loaec, die beiden Urkunden.

Bürgermeister Simon Michler freute sich über die „schöne Geste“. Er sei sehr stolz auf die Feuerwehr und die steigende Zahl ihrer Mitglieder. Die Anschaffung des Hilfeleistungsfahrzeugs habe sich leider verzögert, die Beauftragung erfolge aber noch in diesem Jahr. Die Einführung des Digitalfunks wurde umgesetzt, und in Sachen Hilfeleistungszentrum laufe das Bebauungsplanverfahren wie geplant.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.10.2019