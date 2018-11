Immer mehr Bürger planen mit

Nach einer verhaltenen Premiere im vergangenen Jahr haben diesmal deutlich mehr Bürger aus Edingen-Neckarhausen die Möglichkeit genutzt, Vorschläge für den Etat des kommenden Jahres einzureichen. Fast 40 Anregungen gingen diesmal bis zum Ablauf der Frist im Rathaus ein. Die Palette reichte dabei von der Sanierung und Neugestaltung der Kinderspielplätze bis zum Ausbau des schnellen Internets.

Der Verwaltungsausschuss des Gemeinderates hat sich am Dienstag in öffentlicher Sitzung erstmals mit den Vorschlägen befasst, allerdings weitgehend unter sich. Der NABU-Vorsitzende Stefan Brendel war der einzige Bürger in den Zuschauerreihen. Auch die Verwaltungsbank war „ersatzgeschwächt“, wie man es in Fußballersprache formulieren würde. Bürgermeister Simon Michler ist noch immer krank, sein Kämmerer Manfred Kettner ebenfalls, und dessen Stellvertreter weilt in Urlaub. Die Sitzung leitete deshalb erneut Markus Schläfer (CDU), für die Fragen an die Finanzverwaltung stand der neue Mitarbeiter Benjamin Gerhold zur Verfügung.

Loch von 700 000 Euro

Man könne fast vermuten, dass die Zahlen krank machen, bemerkte Schläfer und kommentierte damit, was zu Beginn der Sitzung zu beraten war. Nach dem aktuellen Stand sieht es zwar im laufenden Jahr besser aus als geplant. Da gibt es nämlich voraussichtlich ein Plus von 800 000 Euro im Verwaltungshaushalt, trotzdem fehlt am Ende rund eine halbe Million im Vermögenshaushalt. Deutlich schlechter sieht die Prognose für 2019 aus. Hier klafft ein Loch von knapp 700 000 Euro, wo eigentlich ein Überschuss zur Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet werden sollte. Diese wiederum fallen so umfangreich aus, dass neue Schulden in Höhe von sieben Millionen Euro nötig wären, um sie zu bezahlen.

Ein Defizit im Verwaltungshaushalt ist nach den Worten von Hans Stahl (UBL-FDP/FWV) nicht hinnehmbar. Laufende Ausgaben dürften nicht auf Kredit finanziert werden. Im Vermögenshaushalt sei dann der Gemeinderat gefragt: „Da müssen wir ins Detail gehen, ob wir das alles so umsetzen wollen.“

Für die CDU erinnerte Bernd Grabinger an die fünfprozentige Haushaltssperre im Jahr 2018, die auf einen Antrag der Christdemokraten zurückging. „Wir müssen sparen, wo es geht“, forderte er. Noch seien die Zahlen „zu vage und nebulös“, ergänzte Grabinger.

Klare Worte fand auch Thomas Zachler (SPD): „Was uns gar nicht gefällt, ist, dass wir mit dem Sparbuch das Girokonto ausgleichen sollen.“ Im Hinblick auf die vom Gesetzgeber vorgegebene Umstellung auf das neue Hauslatsrecht (Doppik) verwies er mahnend auf das Beispiel Ilvesheim, wo die Aufsichtsbehörde die Investitionen zusammengestrichen habe. Moderat gab sich Gerd Brecht von der Offenen Grünen Liste (OGL): „Angesichts des Krankenstandes verzichten wir auf weitere quälende Fragen.“ Schließlich ging es an diesem Abend vor allem darum, den aktuellen Stand zur Kenntnis zu nehmen.

Prioritätenliste gefordert

Intensiv befasste sich das Gremium mit Anregungen, die im Rahmen der Aktion „Bürger im Plan“ im Rathaus eingegangen waren. „Es gibt eine stattliche Zahl von Vorschlägen“, stellte Bürgermeister-Stellvertreter Markus Schläfer fest. Bis zum 10. Dezember sollten sich die Fraktionen schriftlich dazu äußern. Zu dem am häufigsten genannten Punkt Spielplätze forderte Dietrich Herold (UBL) eine Prioritätenliste: „Das macht am Anfang Arbeit, ist dann aber von Vorteil für alle.“

CDU-Fraktionschef Grabinger forderte eine Schätzung der mit den einzelnen Vorschlägen verbundenen Kosten. Das sei auch für die Aufstellung einer solchen Liste nötig. Vor allzu großen Erwartungen warnte Wolfgang Jakel (SPD): „Das ist kein Wunschkonzert. Wir als gewählte Gemeinderäte müssen entscheiden, was geht.“

