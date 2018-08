In der Fischkinderstube für den Ernstfall geprobt

Anzeige

Mit Einweihung der Fischkinderstube zwischen Edingen und Neckarhausen im Juni steht auch die Feuerwehr Edingen-Neckarhausen vor neuen Aufgaben. Auf das Seitengewässer des Neckars kann man mit dem motorisierten Mehrzweckboot der Feuerwehr nicht auffahren. Daher steht ihr nun zusätzlich ein Schlauchboot zur Verfügung, das bei Wasser- und Eisrettungen zum Einsatz kommt und die Natur bestmöglich schont, wie die Wehr mitteilt.

Zur Schulung hatte die Feuerwehr ein vierköpfiges Ausbildungsteam des DRLG-Ortsvereins Ladenburg/Edingen-Neckarhausen eingeladen. Hohe Priorität nahm die Eigensicherung am Gewässer ein. „Die Einsatzkleidung der Feuerwehr saugt sich schnell voll und ist unter Wasser schwer zu entdecken“, erklärt DLRG-Referent Patrick Islinger. Auch ein Feuerwehrhelm könne schnell zur tödlichen Falle werden, weshalb das Helmtragen in Gewässernähe tabu sei.

In mehreren praktischen Durchläufen übten 30 Feuerwehrleute unter Anleitung der Wasserretter auch das gezielte Leinenwerfen. „Oft dauert es lange, bis ein Boot einsatzbereit ist. Mit einer Feuerwehrleine kommt man theoretisch an jede Stelle der Fischkinderstube“, ergänzt Islinger. Die Fischkinderstube misst 320 Meter in der Länge, an der breitesten Stelle 55 Meter. Drei Holzstege ragen in das Gewässer hinein.