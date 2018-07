In der Viktoria-Gaststätte hat es „geschnaggelt“

Anzeige

Elvira und Dieter Kirsch haben gleich an drei Tagen allen Grund zur Freude. Heute, am 26. Juli, feiert das Paar seine Goldene Hochzeit, morgen wird Elvira Kirsch, die langjährige Vorsitzende des ASB-Frauenchors 70 und am Samstag findet aus Anlass des runden Hochzeit-Jubiläums ein Dankgottesdienst in der Neckarhäuser Lutherkirche statt.

Die waschechte Neckarhäuserin und der Wieblinger lernten sich in der Viktoria-Gaststätte in Neckarhausen kennen. „Ich habe dort bedient, um am Wochenende etwas hinzuzuverdienen“, erinnert sich die Jubilarin und ihr Mann ergänzte: „Es hat auf beiden Seiten gleich „geschnaggelt“. Die gelernte Einzelhandelskauffrau hatte ihrem Dieter sogar schon etwas voraus was das nähere Kennenlernen erleichterte – sie war bereits stolze Autobesitzerin. „Ich habe mit 18 Jahren den Führerschein gemacht und bekam von meinen Eltern einen VW geschenkt“, erzählte Elvira Kirsch. Während sie mit dem Auto zum Besuch nach Wieblingen tourte kam er mit der OEG nach Neckarhausen, das damals noch am Schienenstrang lag.

Gesang liegt ihr am Herzen

Rund ein Jahr nach dem Kennenlernen wurde geheiratet. „Ich war bei der Eheschließung auf dem Standesamt noch 19 Jahre alt und bei der kirchlichen Trauung ein Tag später 20, das hat auch nicht jeder“, berichtet die Jubilarin schmunzelnd. Dass die Hochzeit zusammen mit ihrem Geburtstag gefeiert wurde, lag am späteren Chorleiter des ASB-Chores Michael Joswig, der für die gesangliche Umrahmung der Hochzeitsfeier sorgte.