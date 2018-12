In Haus eingebrochen

Bislang Unbekannte verschafften sich am Freitagabend um kurz vor 20 Uhr Zutritt in ein Haus in der Heidelberger Straße. Ein Zeuge aus der Nachbarschaft hatte am Abend nach einer verdächtigen Wahrnehmung die Polizei informiert. Die Beamten stellten schließlich anhand der Spuren fest, dass Unbekannte über einen Balkon stiegen, den hier befindlichen Rollladen hochschoben und ein Fenster einschlugen, um sich so Zutritt zu den Innenräumen zu verschaffen. Nachdem die Unbekannten das Haus durchsucht hatten, flüchteten diese über die Kellerräume in Richtung Heidelberger Straße.

Die Bewohner des Hauses befanden sich zu dem Zeitpunkt des Geschehens nicht im Haus. Der entstandene Sach- und Diebstahlsschaden konnte bislang nicht beziffert werden. Bei den Einbrechern soll es sich um zwei männliche Personen gehandelt haben. Zeugen oder Personen, die ebenfalls verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Kriminalpolizei zu wenden. pol

© Mannheimer Morgen, Montag, 31.12.2018