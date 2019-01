In zwei Wohnungen eingebrochen

Gleich in zwei Wohnungen ist in der Edistraße in Edingen eingebrochen worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, hebelten die bislang unbekannten Täter im Laufe des Donnerstags jeweils die Terrassentüren der beiden Wohnungen auf und gelangten so ins Innere. Mehrere Schränke und Schubladen wurden durchsucht, wobei die Täter nach derzeitigem Kenntnisstand diverse Schmuckstücke, zwei hochwertige Sonnenbrillen und Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeuteten. Der genaue Wert des Diebesguts steht noch nicht fest. Der Einbruch muss sich zwischen 7 Uhr und 18.55 Uhr ereignet haben.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203/9 30 50 oder dem Polizeiposten Edingen-Neckarhausen unter Telefon 06203/89 20 29 in Verbindung zu setzen. pol/red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.01.2019