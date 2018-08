Ingenlath: Nicht mit Gold aufzuwiegen

In seiner Festansprache gratulierte der Generalsekretär a. D. des deutsch-französischen Jugendwerks, Markus Ingenlath, beiden Gemeinden zu 50 Jahren Partnerschaft. In Deutschland wie in Frankreich spreche man von einer Goldenen Hochzeit, wenn zwei Menschen 50 Jahre zusammen gelebt haben. Die Partnerschaft zwischen Edingen-Neckarhausen und Plouguerneau sei aber so wertvoll, dass sie mit Gold gar nicht aufzuwiegen sei. In sechs Jahren als Generalsekretär habe er selten etwas Vergleichbares gesehen. Als Grund nannte er unter anderem den Fortbestand trotz der Entfernung von mehr als 1100 Kilometern („Sie leben erfolgreich eine Fernbeziehung“). Er würdigte den Unterricht in der jeweils anderen Sprache in der Grundschule und die knifflige Einführung des Freiwilligendienstes. Es sei wichtig, den Gedanken der Partnerschaft an neue Generationen weiterzugeben. hje

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.08.2018