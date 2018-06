Initiative gegründet

Anzeige

Eine weitere Bürgerinitiative will sich in Edingen-Neckarhausen in die Diskussion um potenzielles Bauland einmischen. Nach Angaben von Mitinitiator Patrick Botz haben sich etwa 15 Anwohner aus Neckarhausen Mitte der Woche zur Gruppe „Z.E.N. – Zukunft Edingen-Neckarhausen“ zusammengeschlossen. Ihr Thema sei die Förderung moderner Wohn- und Baukonzepte im Ort. In der Diskussion um den Flächennutzungsplan kritisiert die Initiative eine Ungleichverteilung der potenziellen Entwicklungsflächen zwischen den beiden Ortsteilen, wie aus einem Schreiben an den „MM“ hervorgeht. Hier hat die Verwaltung allerdings nachgebessert (siehe nebenstehender Bericht).

Davon unabhängig führt die Initiative, der nach eigenen Angaben rund 200 „unterstützende Unterschriften“ vorliegen, grundsätzliche Bedenken gegen eine mögliche Entwicklung der Areale Eichendorfstraße und Kirchhofpfad ins Feld. So liege im Gebiet Eichendorfstraße ein geschütztes Biotop, und der Kirchhofpfad sei für die Neckarhäuser ein „wertvolles und stark frequentiertes Naherholungsgebiet, vergleichbar mit dem Mittelgewann in Edingen“. Dass neuer Wohnraum, „gerade für jüngere Familien und (...) auch Senioren“ benötigt werde, gesteht die Initiative zu. Allerdings müssten die Konzepte „dem Erhalt wertvoller Naherholungsgebiete Rechnung tragen“. Wie dies konkret aussehen könnte, wird nicht erläutert.

„Entscheidung verschieben“

Dazu wolle man mit Verwaltung und Gemeinderat ins Gespräch kommen. Die für Mittwoch vorgesehene Entscheidung möge daher verschoben werden, schlagen Botz und seine Mitstreiter vor. Schließlich entscheide die Verbandsversammlung des Nachbarschaftsverband erst im Dezember über den Entwurf zur Fortschreibung des Flächennutzungsplans. Martin Müller, Geschäftsführer des Nachbarschaftsverbands, sieht auf Nachfrage indes keine Möglichkeit, den Termin weiter hinauszuzögern. Die Entscheidung im Dezember benötige Vorlauf zur Auswertung der Stellungnahmen der 18 Verbandsmitglieder, zur Fortschreibung des Entwurfs und der Planunterlagen, Erstellung der Beschlussvorlagen und Wahrung von Einladungsfristen, erklärt er.