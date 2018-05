Innere Klarheit, Berufung und Gewissheit auf ein ewiges Leben

Anzeige

Die Feier der Primiz von Georg Henn gestaltete sich als fröhliches, feierliches und lebendiges Fest. „Primiz“ bezeichnet die erste Eucharistiefeier des Neupriesters in seine Heimatgemeinde. Die Heilige Messe in der katholischen Sankt-Andreas-Kirche in Neckarhausen zelebrierte Georg Henn umgeben von mehreren Priestern und Diakonen. Es war ein großer Tag für den Primizianten, für die Pfarrgemeinde und den Ort sowie für die gesamte Seelsorgeeinheit Sankt Martin.

Die Kirchenbänke im Halbrund des Gotteshauses hatten sich zeitig gefüllt. Primiz und Pfingsten brachten die Menschen in Bewegung - im direkten wie im übertragenen Sinne. Der Heilige Geist, das Wasser des Lebens, davon tröpfelte am Pfingstsonntag immer mal wieder etwas vom Himmel. Die Freude ließ sich die Festgemeinde davon aber nicht trüben, auch nicht bei der feierlichen Prozession des Neupriesters zur Kirche. Der Weg führte von Georg Henns Elternhaus im Erlenweg über die Fichtenstraße mit einer Umrundung des Schloss-Kreisels hin zum Gotteshaus. Musikalisch begleitet von der Musikvereinigung Neckarhausen pilgerten der Primiziant und sein Gefolge auf einer mit Birkenreisig, bunten Bändern und Fahnen geschmückten Wegstrecke.

Nach der Weihe in Freiburg eine Woche zuvor, war es für Georg Henn ein leichter Weg, befreit von Zweifeln und fest im Glauben, wie er später in seiner Predigt beschrieb. Zu Beginn begrüßte Pfarrer Markus Miles die Gottesdienstbesucher. Er freute sich, dass innerhalb von drei Jahren eine zweite Primiz in Neckarhausen gefeiert werden konnte. „Nach Johannes Treffert feiert jetzt Georg Henn hier seine Heimatprimiz“, würdigte der Geistliche das seltene Ereignis.