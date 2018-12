Investoren sollen Ideen bringen

24 Häuser sollen auf der Wiese am Ortseingang von Neckarhausen entstehen. Das 7000 Quadratmeter große Areal gegenüber dem Unternehmen Bäko im Gewann Wingertsäcker kann voraussichtlich ab 2020 bebaut werden. „Wir gehen von einem Satzungsbeschluss im zweiten Halbjahr 2019 aus“, sagte Bürgermeister Simon Michler in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates.

Die aktuellen Pläne sehen vor, dass entlang der Straße ein Riegel mit 16 Reihenhäusern entsteht. An das Gebäude gibt es besondere Anforderungen hinsichtlich des Lärmschutzes, weil der Gewerbebetrieb Bäko nicht weit davon produziert. Bürgermeister Michler würde das Grundstück deshalb gerne an einen Bauträger vergeben, „weil das sonst nicht praktikabel ist“.

Das Interesse an dem Projekt ist offenbar groß, wie er andeutete. „Die Investoren stehen jetzt schon Schlange“, sagte Michler, der mit einigen Bewerbern rechnet. Nach Fertigstellung dieses Bauabschnitts könnten dann im rückwärtigen Bereich acht weitere Grundstücke bebaut werden, und zwar mit sechs Reihenhäusern und zwei Doppelhäusern. Offen ist, wie das Bauland vergeben werden soll. Denkbar sind die Modelle Erbpacht und Verkauf.

Bevor der Gemeinderat über die Vergabe entscheidet, will er sich allerdings den Rat von Experten holen. Das Architekturbüro Kaupp und Franck erhielt den Auftrag, für rund 30 000 Euro ein Investorenauswahlverfahren durchzuführen. Dabei werden in einem städtebaulichen Entwurf Gebäudeansichten, technische Details und gestalterische Vorgaben festgelegt. Auf dieser Grundlage können mögliche Investoren dann ein Angebot abgeben, ehe sich der Gemeinderat für einen von ihnen entscheidet.

CDU für Mischform

„Reihenhäuser haben wir auch an anderer Stelle schon frei vergeben“, widersprach CDU-Fraktionschef Bernd Grabinger dem Bürgermeister. Man halte eine Mischform zwischen Erbpacht und Verkauf für denkbar. „Wir könnten hier etwas für junge Familien bieten“, sagte Grabinger. Zugleich forderte er, Bauwillige aus der Gemeinde zu bevorzugen und einen Grundstückspreis festzuschreiben, an den sich auch Bauträger halten müssten.

Für die Fraktion der Unabhängigen Bürgerliste (UBL-FDP/FWV) nannte Klaus Merkle eine Beratung durch Architekten sinnvoll. „Erbbaurecht wäre günstiger“, erklärte er und brachte eine Kaufoption innerhalb von zehn Jahren ins Spiel.

„Wir können so mitgehen“, sagte Thomas Zachler (SPD) zum Vorschlag der Verwaltung. Auf 7000 Quadratmetern könnten 24 Häuser entstehen, lobte er die Dichte der Bebauung unter Anspielung auf das Quartier Tennisplätze in Edingen-Südwest, wo die Bebauung in der gleichen Sitzung zuvor deutlich zurückgeschraubt worden war und ergänzte ironisch: „Hoffentlich gibt es jetzt in Neckarhausen keine Initiative ’Wir für die Wiese’.“ Die Gruppe „Wir für den Park“ hatte in Edingen gegen eine aus ihrer Sicht zu massive Bauweise gekämpft. „Der Beschlussvorschlag lässt viele Möglichkeiten offen“, sagte Thomas Hoffmann von der Offenen Grüne Liste (OGL). Bauträger sollten genauer unter die Lupe genommen werden, bevor sie den Zuschlag erhielten. Auch sozialer Wohnungsbau müsse in Betracht gezogen werden.

„Wir wollen auf jeden Fall vorher Referenzobjekte sehen“, betonte Bürgermeister Michler. Zugleich machte er deutlich, dass sich die Gemeinde an dieser Stelle auch einen finanziellen Nutzen verspricht: „Da können wir hoffentlich etwas mehr einnehmen.“ Ziel sei es, „in Sachen Wohnungsbau weiterzukommen und Zeichen zu setzen“.

