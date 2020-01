Irene Daners wird heute 75

Als freischaffende Architektin hat sie schon vor Jahren aufgehört, und ihr Mandat im Gemeinderat gab sie vergangenes Jahr gewissermaßen an ihren Sohn weiter. Doch für ihre Wahlheimat Edingen-Neckarhausen engagiert sich die Sozialdemokratin noch immer: Irene Daners feiert heute ihren 75. Geburtstag.

Von 1994 bis 2019 gehörte sie dem Gemeinderat an, viele Jahre war sie auch stellvertretende Fraktionsvorsitzende. „Der neue Gemeinderat macht das recht gut“, lobt sie aus der Perspektive der Zuschauerin, die mitunter das Geschehen im Ratssaal verfolgt. Seit dem Ausscheiden aus der Kommunalpolitik widmet sie sich einer neuen alten Leidenschaft, dem Aquarellieren.

„Ich male verstärkt“, verrät sie dem „MM“ und berichtet von einer geplanten Malerreise an den Gardasee. Tiere und Bäume sind bislang ihre Lieblingsmotive, Landschaften will sie nun mehr aufs Papier bannen. „Die kann ich erst spüren, wenn ich drin sitze“, erklärt sie und zeigt sich dankbar für die Arbeit mit ihrem Lehrer Michael Huber von der Volkshochschule. Möglicherweise werden einige ihrer Werke bei der nächsten Ausstellung der VHS zu sehen sein

Fürs Museum aktiv

Einmal in der Woche widmet sich die mehrfache Großmutter Daners dem Gemeindemuseum im Schloss. „Wir bereiten gerade eine Ausstellung mit Grafiken von Karl Bertsch vor“, verrät sie. Der Mannheimer Grafiker war für seine Plakate bekannt, hat aber auch Bilder aus den Schützengräben gezeichnet.

Heute ab 11 Uhr hat die Jubilarin Tag der offenen Tür, mit Familie und Freunden will sie erst zu einem späteren Zeitpunkt feiern. Ursprünglich kommt Irene Daners nämlich aus Hersbruck in der Fränkischen Schweiz. Eine Zeit lang lebte sie mit ihrer Familie in Neuss, ehe sie 1981 in die Gemeinde am Neckar umzog. hje (BILD: emmerich)

