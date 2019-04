Am Samstag, 13. April, findet um 19.30 Uhr das Jahreskonzert der Musikvereinigung 1923 Neckarhausen in der Eduard-Schläfer-Halle in Neckarhausen statt. Dirigent Csaba Asbóth hat dafür wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

Die Musikvereinigung wird den Abend gemeinsam ihrem Jugendblasorchester „Windstärke 08“ gestalten und verspricht den Zuhörern ein tolles Klangerlebnis. Der Eintrittspreis beträgt zehn Euro, Kinder bis 14 Jahre zahlen fünf Euro. Karten im Vorverkauf gibt es bei der Schuhmacherei Hertel, Hauptstraße 428 in Neckarhausen, beim Bauernhof Krauß, Hauptstraße 417, ebenfalls Neckarhausen sowie bei der Buchhandlung Bücherwurm, Rathausstraße 14 in Edingen. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 06.04.2019