Jetzt braucht das Kind nur noch einen Namen

Anzeige

Wenige Tage, bevor die ersten Bewohner einziehen, haben etliche Bürger am Montag einen Blick in die neue Unterkunft in der Mannheimer Straße geworfen. Bis zu 100 Flüchtlinge sollen hier eine Bleibe finden. 140 Männer, Frauen und Kinder muss die Gemeinde Edingen-Neckarhausen im Laufe des Jahres unterbringen, wie Bürgermeister Simon Michler bei der öffentlichen Sitzung des Integrationsausschusses im Gemeinschaftsraum der Einrichtung erklärte.

Drei Familien, die bereits in der Gemeinde leben, sollen zuerst einziehen, wie die Integrationsbeauftragte Sina Montassere mitteilte. Weitere 20 Bewohner seien der Gemeinde bereits vom Rhein-Neckar-Kreis zugeteilt worden. Sie stammten aus Kamerun, Afghanistan, Pakistan und Syrien. „Das Landratsamt stellt die Listen mühsam so zusammen, damit die Bewohner gut zusammenpassen“, erklärte sie weiter.

„Die Unterkunft wird bis Ende Juni belegt sein“, kündigte Michler an. Warum der Zeitplan so eng ist, erläuterte er auf Nachfrage von Gemeinderat Dietrich Herold. Für die Unterbringung erhalte die Gemeinde eine jährliche Kopfpauschale von 1125 Euro, über die Schlüsselzuweisungen erwarte man weitere 1400 Euro pro Einwohner und Jahr. Stichtag sei dafür jeweils der 30. Juni. Deshalb solle der Einzug möglichst bis zu diesem Termin abgeschlossen sein.