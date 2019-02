Jetzt fehlen nur noch die Bewohner

„Bevor wir loslegten, haben wir uns erst mal Gedanken darüber gemacht, wie sieht so was aus und was muss alles an Inventar rein.“ Diese Feststellung traf Jugendsozialarbeiter Werner Kaiser bei der Übergabe von drei großen Insektenhotels im Schulgarten der Pestalozzischule. Gebaut wurden sie in der „Holzwerktstatt“ im Jugendzentrum. Dort waren ganztagsbetreute Grundschüler fleißig am Werkeln, damit die Insekten ein artgerechtes Zuhause finden.

„Rund ein halbes Jahr lang haben die Kids gesägt, gebohrt und geschmirgelt. Mein Kollege Arne Heider kam nicht mehr aus der Werkstatt raus“, berichtete Werner Kaiser von den Bauaktivitäten. Zunächst sei ein Insektenhotel im Kleinformat, gewissermaßen als Prototyp, gebaut worden. Danach habe man sich an die drei großen Formate gewagt, ließ Kaiser wissen. Das Material sei großteils gespendet und rund 1600 Teile verbaut worden.

Nicht nur in Sachen Wohnraumbeschaffung auch optisch können sich die Hotels sehen lassen. Sie erinnern an rollende Zugwagons, was jetzt noch fehlt, sind die Passagiere. Die Idee zum Bau der Insektenhotels kam von Lisa Stieger, der federführenden Lehrerin für das Schulgarten-Projekt an der Pestalozzi-Schule. Die Kinder machen gerne mit in der Garten-AG. „Jetzt geht’s bald wieder los mit der Gartenarbeit“, kündigte die Pädagogin schon einmal an und ergänzte: „Die Schüler sind gerne draußen und gärtnern mit Begeisterung.“ Und wer im Garten arbeitet der weiß auch um die Bedeutung der Insekten. „Die Insektenhotels sind ganz toll geworden. Nur wenn man es selber macht, weiß man wie viel Arbeit drinnen steckt“, lobte Stieger die kleinen und großen Handwerker.

„Müssen Geduld haben“

Wenn das Frühjahr und die wärmere Jahreszeit kommt, kommen vielleicht auch die ersten Hotelgäste „Wir müssen Geduld haben, manchmal dauert es ein Jahr und länger bis die Insekten einziehen“, weiß die Rektorin der Pestalozzi-Schule, Renate Wacker, und gab den Tipp: „Wir gucken einfach mal, was sich so tut.“

Was sich zuvor in der Holzwerkstatt getan hat, davon hatte sich Bürgermeister Simon Michler ein Bild gemacht: „Ich wohne ja gegenüber vom Juz, da habe ich immer mal wieder die Gelegenheit genutzt, um zu schauen, wie die Arbeit vorangeht.“ Mit dem Ergebnis war der Rathaus-Chef sehr zufrieden: „Toll gemacht alles Handarbeit.“ Das Ortsoberhaupt zählte neben der Pestalozzi-Schule und der Graf-von-Oberndorff-Schule ebenfalls zu den Empfängern eines Insektenhotels.

Das der Gemeinde zugedachte Hotel durften die Erbauer gleich behalten. Es soll nämlich einen Platz vorm kommunalen Jugendzentrum erhalten. Seitens der Graf-von-Oberndorff-Schule war Rektorin Angelika Engelhardt zum Übergabe-Termin gekommen. Sie hatte sich über das dritte große Insekten-Hotel aus der Holzwerkstatt gefreut, auf das jetzt Wildbienen und Co. an der Graf-von-Oberndorff-Schule fliegen sollen.

