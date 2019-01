Johannes Fischer bleibt Vorsitzender der Kleingärtner Neckarhausen

Johannes Fischer bleibt Vorsitzender des Kleingärtnervereins in Neckarhausen. Bei der gut besuchten Jahreshauptversammlung im DJK-Clubhaus haben ihn die Mitglieder einstimmig im Amt bestätigt. „Im Moment funktioniert es bei uns, ich bin stolz auf die Leute“, verkündete der Vorsitzende.

Nach den lobenden Worten gab es aber auch den ein oder anderen Kritikpunkt. Dazu zählte unter anderem die Gartengestaltung. Ein Drittel des Gartens ist laut Vorgabe gärtnerisch zu nutzten. „Es gibt Gärten, da vermisse ich das, schließlich ist ein Kleingarten nicht nur zum Grillen und Chillen da“, gab Fischer zu bedenken. Auch die Zahlungsmoral lasse bei einigen Mitgliedern zu wünschen übrig.

In seinem Jahresrückblick sprach Fischer von einem „ruhigen Gartenjahr.“ Sorgen hätten ihm die Differenzen beim Wasserverbrauch bereitet. Hier stimmten die Verbrauchswerte nicht mit den Hauptzählern überein. Fischers Vorschlag die Wasseruhren ein Jahr früher auszutauschen, als zunächst vorgesehen, fand Zustimmung. Im zurückliegenden Jahr habe man eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, in der es um die Erneuerung der Stromversorgung in der Anlage gegangen sei. Zwischenzeitlich wurde damit begonnen die Verteiler zu montieren und anzuschließen, informierte Fischer. Er bedankte sich bei den Helfern für die geleistete Vorarbeit.

Die Kleingärtner befassen sich aber nicht nur mit dem eigenen Grün, sondern auch mit der Ortsverschönerung. So war der Verein wie in den Jahren zuvor wieder Mitveranstalter beim Blumenschmuckwettbewerb. Tradition hat ebenso das Vatertags-Grillfest auf der Gartenlange bei dem man laut Fischer auch finanziell „eine gute Bilanz“ verzeichnen konnte. Eine Einschätzung die von Kassenwart Erwin Ferlik geteilt wurde. Er informierte über die ausgeglichene Kassenlage. Auf der Habenseite konnte der Verein zudem die Vermietung der geräumigen Festlaube verbuchen.

Seit der Euroeinführung in 2002 seien 70 000 Euro in die Anlage investiert worden, bilanzierte der Kassenwart. Wie zuvor schon der Vereinschef kritisierte auch Ferlik das Hinausschieben der fälligen Zahlungen. „Das Geld sollte bis spätestens Ende Dezember eingegangen sein, was aber einige Gartenfreunde nicht daran hindert, ihre Rechnung erst im Januar des Folgejahres zu bezahlen“, beklagte der Schatzmeister. Man müsse den säumigen Zahlern mehr Druck machen, riet der ehemalige Vorsitzende Rudolf Hurst. Kassenprüfer Helmut Bair, lobte Ferliks penible Kassenführung und verband die Entlastung der Vorstandschaft mit einem Lob an die Führungsriege.

Bei den turnusmäßigen Neuwahlen wurden Johannes „John“ Fischer in seinem Amt als Vorsitzender und Regine Weitmann als Schriftführerin einstimmig bestätigt. Rund 500 Euro will der Verein in diesem Jahr in eine einbruchshemmende Tür fürs Vereinshaus investieren. Als neue Kleingärtnerin konnte man Simone Hanisch begrüßen. Die in Edingen wohnende Lehrerin begeistert sich für die Kleingarten-Idee und freut sich auf den Garten als Freizeit-Oase und Lieferant von gesundem Obst und Gemüse. Wer ebenfalls gärtnerisch aktiv werden möchte, kann sich um eine freigewordene Parzelle bewerben. fer

