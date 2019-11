Jubiläumskonzert des Gesangvereins

Das 160. Jubiläumsjahr des Gesangverein 1859/1897 Neckarhausen neigt sich langsam dem Ende zu. Zum krönenden Abschluss gibt es nun noch ein Jubiläumskonzert, bei dem sich alle Chöre präsentieren werden. Dieses findet statt am Sonntag, 24. November, um 17 Uhr, in der katholischen Kirche St. Andreas in Neckarhausen.

Der Männerchor, der moderne gemischte Chor Rocks2gether sowie der Kinderchor bereiten sich mit ihren Chorleitern Walter Muth und Elena Kleiser-Wälz bereits seit Monaten intensiv auf dieses Jubiläumskonzert vor. Der Eintritt ist frei, über eine Spende würden sich die Chöre freuen. -ion

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.11.2019