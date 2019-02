Jugend soll sich einmischen

Mit der Verpflichtung seiner neuen Mitglieder hat die Amtszeit des bereits im Dezember gewählten Jugendgemeinderats von Edingen-Neckarhausen nun auch offiziell begonnen. Bürgermeister Simon Michler ließ die jungen Mandatsträger im Bürgersaal bei der Sitzung des Gemeinderates die Formel sprechen, mit der sie sich dazu verpflichten, zum Wohle der Gemeinde zu arbeiten. Von den zwölf Gewählten waren in der Sitzung nur neun anwesend. Verabschiedet wurden die früheren Mitglieder Katharina Grabinger, Wolf Indinemao, Anna Thoma.

Vor rund dreieinhalb Jahren habe der Gemeinderat die Einrichtung des Gremiums beschlossen, sagte Michler. „Das war noch vor meiner Zeit“, sagte er. Vor drei Jahren habe der Jugendgemeinderat begonnen und viel Pionierarbeit geleistet, erklärte der Bürgermeister. Die Jugendlichen seien bei vielen Festen dabei gewesen, und es habe einen Jour fix im Rathaus gegeben, also einen regelmäßigen Austausch.

Zum Ende der Amtszeit habe der Jugendgemeinderat auch Stellung bezogen, wenn es um Themen ging, die die Jugend betreffen. „Das wünsche ich mir auch vom neuen“, lud Michler die im Dezember Gewählten zu einer intensive Beteiligung am Geschehen in der Gemeinde ein. „Vielleicht erwächst daraus ja auch Nachwuchs für diese Runde“, bemerkte der Bürgermeister zu seinen Kollegen am Ratstisch.

Der neue Jugendgemeinderat war im Dezember vergangenen Jahres erstmals online gewählt worden. Die Möglichkeit zur Stimmabgabe – erstmals ausschließlich per Internet – nutzten allerdings nur 6,2 Prozent der wahlberechtigten Jugendlichen. hje

