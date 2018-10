Jugendgemeinderat trommelt um Nachfolger

„Der Jugendgemeinderat (JGR) Edingen-Neckarhausen wurde vor drei Jahren mit viel Wehen aus der Taufe gehoben, deshalb ist eines wichtig: Je mehr Leute mitmachen, umso besser.“ Diese Feststellung traf Jugendsozialarbeiter Werner Kaiser bei der jüngsten Sitzung des Gremiums im Besprechungszimmer des Rathauses in Edingen. Neben einem Rückblick auf das Jugendforum gab es einen Ausblick auf die Aktivitäten des noch amtierenden Rats sowie auf die Neuwahlen im Dezember.

„Ich würde mich freuen, wenn ihr auch weiterhin engagiert bleibt“, wandte sich Kaiser an die Ratsmitglieder. Er wies schon einmal auf die „Big-Five“-Veranstaltungen hin, angefangen vom Fest der Kulturen bis hin zum Kinderweihnachtsmarkt. An Letzterem wird sich der Jugendgemeinderat auch in diesem Jahr beteiligen.

„Wer ist dafür, dass wir im Dezember im Schlosshof dabei sind?“, fragte Timo Sanzol-Rieth als Rats-Vorsitzender in die Runde. Bei allen sieben anwesenden Ratsmitgliedern ging eine Hand hoch. Als kulinarisches Angebot will man wieder Kartoffelsuppe servieren. Außerdem soll es eine Pin-Wand geben, an der Jugendliche Wünsche und Anregungen im Hinblick auf den JGR anstecken können.

Zuvor beteiligt sich das Jugend-Gremium als Mitveranstalter des Herbst-Rock-Konzert „Autumn“, das am 10. November im „Juz 13“ steigt. Auch das Haupt-Projekt des JGR, die Renovierung der „Max-Hütte“, oberhalb der Fähranlegestelle befindet sich auf der Zielgerade. Nach dem die dringend benötigten Kunststoff-Balken geliefert wurden, stehe der Fertigstellung der Hütte nichts mehr im Wege. Bis zur Konstituierung des neuen Jugendgemeinderates Anfang 2019 wird das bisherige Gremium im Amt bleiben. „Es wird gewissermaßen einen fliegenden Wechsel geben“, teilte Timo Sanzol-Rieth auf Nachfrage mit.

Von den bisherigen Ratsmitgliedern wollen Dennis Frank, Finja Kettner und Constantin Schwarz erneut kandidieren. Außerdem seien nach dem Jugend-Forum, an dem etwa zehn Interessierte teilnahmen, zwei neue Bewerbungen eingegangen. „Wie bewertet ihr im Nachhinein das Forum?“, wollte Sanzol-Rieth von seinen Rats-Kollegen wissen. Man hätte im Vorfeld mehr Öffentlichkeitsarbeit machen sollen, um das Interesse zu steigern, meinte beispielsweise Anna Thoma. Immerhin sei etwas mehr los gewesen, als bei den beiden vergangenen Jugendforen, gewann Dennis Frank der Veranstaltung eine positive Seite ab. „Die Aktion mit den persönlichen Einladungen war sinnvoll gewesen“, resümierte Sanzol-Rieth und fügte an: „Wen es aber nicht wirklich interessiert, der kommt halt auch nicht.“

Interessierte im Alter von 12 bis 21 Jahre können ihre Bewerbungsunterlagen als Jugendgemeinderats-Kandidaten noch bis zum 9.November 12 Uhr im Rathaus abgeben. Die Wahl findet dann vom 3. bis 9. Dezember online statt. „Die wahlberechtigten Jugendlichen werden angeschrieben und erhalten einen individuellen Zugangs-Code“, informierte Sanzol-Rieth.

Maroder Jugendraum

Unter dem Punkt „Verschiedenes“ sprach Dennis Frank den desolaten Zustand des Jugendraums der Freiwilligen Feuerwehr im Gerätehaus an. Aufgrund von Schimmelbefall sei dieser aktuell nicht nutzbar. „Wir verstehen uns ja als Sprachrohr der Jugend und geben den Sachverhalt weiter, vielleicht können wir etwas bewirken“, bemerkte Timo Sanzol-Rieth dazu.

