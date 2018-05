Jugendliche aus Plouguerneau zu Gast

Anzeige

Edingen-Neckarhausen.Handballer und Fußballer aus der französischen Partnergemeinde Plouguerneau waren in den vergangenen Tagen zu Gast in Edingen-Neckarhausen. Bürgermeister Simon Michler begrüßte die Gäste bei einem Empfang im Schloss. Während ihres Aufenthaltes wurde die Handballer der „Entente des Abers“ vom Turnverein Edingen betreut, die Fußballer der „Espérance Plouguerneau“ waren traditionell bei der DJK Neckarhausen in besten Händen. Neben zahlreichen sportlichen Aktivitäten stand eine Erkundung der Gemeinde und der Region auf dem Programm. Die Jugendlichen bedankten sich bei Bürgermeister Michler, der IG Partnerschaft und den Sportvereinen für die Gastfreundschaft. Bereits im vergangenen Jahr hatte eine Handball-Mannschaft der SG Edingen-Friedrichsfeld an der Festwoche im bretonischen Plouguerneau teilgenommen. red