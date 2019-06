Juniorenturniere bei DJK/Fortuna

Die Jugendabteilung der DJK/Fortuna veranstaltet aktuell ihre traditionellen Juniorenturniere. Nach dem 55. C-Juniorenturnier am vergangenen Wochenende findet am Freitag, 28. Juni, ab 18 Uhr das 22. B-Juniorenturnier um den Karl-Barth-Gedächtnispokal auf Großfeld statt, das Endspiel ist für 21.30 Uhr vorgesehen. Am Samstag, 29. Juni, beginnt um 10.30 Uhr das F-Junioren-Spielfest mit zwölf Mannschaften. Am Nachmittag ab 15.30 Uhr treten 14 Teams beim Bambini-Spielfest an. Zum Abschluss am Sonntag, 30. Juni, läuft ab 10 Uhr ein E-Juniorenturnier. Ab 14 Uhr treten zehn Mannschaften beim D-Juniorenturnier an, das Endspiel wird gegen 18.15 Uhr angepfiffen. Zuschauer sind jederzeit willkommen, für Speisen und Getränke ist gesorgt. red

