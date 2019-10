JUZ „13“ startet wieder

Das Jugendzentrum JUZ „13“ der Gemeinde Edingen-Neckarhausen öffnet nach Ende der Herbstferien wieder. Das Wochenprogramm startet am Montag, 4. November. Um 15.30 Uhr beginnt die Holzwerkstatt für Grundschüler, um 17 Uhr wird gekegelt, um 18 Uhr tagen Jugendrat- und FOEN.

Am Samstag, 9. November, gibt es im JUZ wieder „was auf die Ohren“. Beim „Autumn-Rock“ spielen ab 19 Uhr die Bands „Upper Visa“ und „Project 2“. Der Eintritt ist frei, für Speisen und Getränke ist wie immer gesorgt. Am Samstag und Sonntag, 23. und 24. November, gibt es wieder den „Musik-Workshop mit Stips“. Die Teilnahme ist kostenlos, Interessierte sollten sich aber bis zum 22. November anmelden. Sonntags ab 18 Uhr werden die Ergebnisse präsentiert, alle Teilnehmer erhalten eine DVD. Am Sonntag, 8. Dezember, ist das JUZ mit Leckereien und Basteleien beim Kinder-Weihnachts-Markt in der Orangerie in Neckarhausen zu finden. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 31.10.2019