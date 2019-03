Kälble laden zum Heringsessen

Für mehr kulinarische Abwechslung wollen die Kälble-Karnevalisten bei ihrem Heringsessen, am heutigen Aschermittwoch, 6. März, in der Pestalozzihalle sorgen. Neben den leckeren „Weltumseglern“ werden erstmals auch Kräuterquark und Wurstsalat mit Pellkartoffeln angeboten. Auch „Nicht“-Esser sind willkommen. Den Abschied von der Fasnacht zelebrieren die Karnevalisten mit einem unterhaltsamen Programm, durch das Dietmar Clysters führt. Stargast des Abends ist der Sänger Claus Eisenmann, einer der bekanntesten Söhne Mannheims. Beginn ist um 19.33 Uhr. Karten sind an der Abendkasse erhältlich. fer

