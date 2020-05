Katholische Bücherei öffnet

Die Katholische Öffentliche Bücherei St. Bruder Klaus (KÖB), Kolpingstraße 9, in Edingen wird ab Sonntag, 24. Mai, unter Einhaltung der Hygienevorgaben und des Mindestabstands für ihre Nutzer wieder geöffnet. Wie in Geschäften oder Bussen und Bahnen wird um das Tragen einer Maske in den Bibliotheksräumen gebeten.

Um den Betrieb zu entzerren, gelten folgende erweiterte Öffnungszeiten: Sonntag von 10.30 Uhr bis 12 Uhr, Dienstag von 11 bis 12 Uhr und Donnerstag von 16 Uhr bis 17.30 Uhr. Die Bücherei bittet um Verständnis, dass sich zunächst immer nur eine Person in den Räumen aufhalten darf. Ebenso bittet das Team, den Aufenthalt zeitlich zu begrenzen, um größere Warteschlangen zu vermeiden. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.05.2020