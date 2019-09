Katholische Frauen kämpfen weiter

Mit vielen bundesweiten Aktionen und einer großen Unterschriftensammlung wollen die katholischen Frauen ihre Forderungen nach gleichberechtigter Teilhabe in der katholischen Kirche deutlich machen. In der Seelsorgeeinheit St. Martin Mannheim findet im Rahmen der Aktionswoche eine Wort-Gottes-Feier für und von Frauen statt. Gemeindereferentin Cordula Mlynski und die kfd Edingen laden alle Frauen dazu am Montag, 23. September, um 19 Uhr in die Kirche St. Bruder Klaus in Edingen ein. „Lassen Sie sich im Gottesdienst ermutigen und bestärken“, heißt es in der Einladung. red

Info: Homepage: www.St.Martin-MA.de

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.09.2019